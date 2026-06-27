Galaxy S25 Ultra al minimi storico: offerta speciale su Amazon

Lo smartphone premium di Apple è disponibile in offerta con uno sconto del 41% e risparmi più di 600 euro. Schermo super fluido, fotocamera da 200 megapixel e una batteria a lunga durata.

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Le offerte del Prime Day sono terminate, ma su Amazon le promo non vanno mai in vacanza. E lo dimostra l’ottima offerta disponibile per il Galaxy S25 Ultra: lo smartphone premium di Samsung, infatti, è disponibile con uno sconto del 41% che fa crollare il prezzo al minimo storico. Un’occasione irripetibile per un telefono di fascia altissima: solamente acquistandolo oggi risparmi poco più di 600 euro e approfitti del minimo storico di quest’ultimo periodo. La scheda tecnica del Galaxy S25 Ultra mostra tutte le potenzialità del dispositivo: schermo Dynamic AMOLED da 6,9 pollici con risoluzione QHD per una visione immersiva di qualsiasi contenuto, processore Snapdragon di ultima generazione che assicura prestazioni top e una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel. Sistemi AI avanzatissimi che ti semplificano la vita di tutti i giorni. Uno vero best-buy con l’offerta di oggi.

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Galaxy S25 Ultra: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il Galaxy S25 Ultra è disponibile su Amazon a un prezzo di 889,99 euro grazie allo sconto del 41% presente nella pagina prodotto. Il risparmio netto è di poco superiore ai 600 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Acquistando lo smartphone oggi lo si riceve a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando il telefono ti viene consegnato, ma difficilmente resterai deluso da questo smartphone premium.

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Galaxy S25 Ultra: le caratteristiche tecniche

È difficile fare dei paragoni tra il Galaxy S25 Ultra e gli altri smartphone disponibili sul mercato. Il telefono ha caratteristiche veramente uniche, a partire dalla presenza della S Pen, il pennino estraibile che permette di prendere note, scrivere appunti, disegnare e trasformare lo smartphone in un taccuino digitale. Ma anche il resto delle caratteristiche tecniche è unico.

Il primo elemento che salta immediatamente all’occhio è il display Dynamic AMOLED 2x da 6,9 pollici con risoluzione QHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto fluido nella vita di tutti i giorni. Uno dei migliori schermi per uno smartphone e con cui puoi fare veramente di tutto, anche vedere film e serie TV mentre sei in viaggio. Le prestazioni sono assicurate dall’ottimo processore Snapdragon 8 Elite ottimizzato appositamente per questo dispositivo, supportato anche da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna.

Da sempre uno dei punti forti della serie Galaxy S Ultra è il comparto fotografico e anche su questo modello non tradisce le attese. Nella parte posteriore è presente una quadrupla fotocamera con sensore principale da 200 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 50 megapixel, teleobiettivo da 50 megapixel con zoom ottico 5x e un secondo teleobiettivo con zoom ottico 3x. Per i selfie, invece, puoi fare affidamento sulla fotocamera frontale da 12 megapixel. I singoli sensori sono supportati anche dagli algoritmi di intelligenza artificiale che ti aiutano a scattare foto perfette in ogni occasione. Hai a disposizione anche un sistema avanzato per l’editing fotografico per modificare e stravolgere ogni singolo scatto.

A proposito di intelligenza artificiale, lo smartphone è dotato anche della piattaforma Galaxy AI con tanti strumenti di intelligenza artificiale avanzati che ti semplificano la vita di tutti i giorni. Ad esempio, puoi riassumere documenti in pochi secondi oppure effettuare chiamate all’estero con il traduttore in tempo reale. Chiudiamo con la batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno.

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