Galaxy S25 Ultra in offerta: prezzo al minimo e sconto esagerato

Il Galaxy S25 Ultra è in offerta su Amazon con uno sconto del 41% e risparmi più di 600 euro. Schermo ad altissima risoluzione, processore Snapdragon e quattro fotocamere posteriori.

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Il Galaxy S25 Ultra si candida a essere il protagonista di questo weekend. E non si tratta della solita frase a effetto, ma della realtà. Grazie alla promo Amazon, troviamo lo smartphone top di Samsung in promo con uno sconto eccezionale del 41% che fa crollare il prezzo e ti permette di risparmiare ben 620 euro su quello di listino. Il prezzo è molto interessante, soprattutto per un telefono che si posiziona ancora nella fascia altissima del mercato nonostante sia uscito sul mercato da poco più di un anno. Per capire la bontà dello smartphone basta vedere le caratteristiche principali: schermo Dynamic AMOLED da 6,9 pollici con risoluzione QHD, processore Snapdragon con prestazioni fulminee e nella parte posteriore è presente anche una quadrupla fotocamera posteriore. Nella scocca, inoltre, è presente l’immancabile S Pen, l’icona che rende il Galaxy S25 Ultra veramente unico. Non perdere tempo e approfitta di questa promo lampo: può terminare da un momento all’altro.

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Galaxy S25 Ultra: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta è veramente speciale. Da oggi il Galaxy S25 Ultra è in offerta su Amazon a un prezzo di 879 euro con uno sconto del 41% su quello di listino. Il risparmio netto è di 620 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Ti consigliamo anche di approfittarne subito: può terminare da un momento all’altro.

La disponibilità del Galaxy S25 Ultra è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato a casa.

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Galaxy S25 Ultra: le caratteristiche tecniche

Il Galaxy S25 Ultra è il classico esempio di come uno smartphone uscito sul mercato lo scorso anno resti ancora oggi uno dei migliori sul mercato. Il merito è in primis di Samsung che lo ha dotato di ottime componenti tecniche.

Partiamo nell’analizzare la scheda tecnica da uno degli elementi più ingombranti: il display Dynamic AMOLED 2x da 6,9 pollici con risoluzione QHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto fluido nell’utilizzo quotidiano. Un display con cui puoi fare veramente di tutto, anche creare immagini grazie al supporto di Galaxy AI, la piattaforma di intelligenza artificiale sviluppata da Samsung e che viene continuamente aggiornata con nuovi strumenti. Le prestazioni sono da telefono premium grazie al processore Snapdragon 8 Gen4 Elite supportato da 12 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna.

Il comparto fotografico è il fiore all’occhiello dello smartphone. Nella parte posteriore trova posto una quadrupla fotocamera con sensore principale da 200 megapixel, obiettivo grandangolare da 50 megapixel, teleobiettivo sempre da 50 megapixel con zoom ottico 5x e per un finire un secondo teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x. Per i selfie hai a disposizione l’affidabile fotocamera frontale da 12 megapixel. Oltre a sensori premium, hai a disposizione anche un "arsenale" di strumenti e di tecnologie che migliora istantaneamente la qualità di foto e video.

La batteria da 5000 mAh è una garanzia e dura per tutto il giorno anche con un utilizzo intensivo. Un’offerta shock che non devi assolutamente farti scappare.

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