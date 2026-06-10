Galaxy S25 Ultra, prezzo in picchiata: solo oggi costa la metà

Lo smartphone premium di Samsung è disponibile in promo con uno sconto del 47% e lo paghi la metà. Scopri prezzo e caratteristiche.

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Un’offerta con "errore" di prezzo che non devi assolutamente farti scappare. Parliamo della promo che troviamo da oggi su Amazon per il Galaxy S25 Ultra, smartphone di Samsung uscito sul mercato da oramai poco più di un anno, ma che resta ancora uno dei migliori. Il merito è delle ottime componenti che trovi a bordo, a partire da un mega display da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon che assicura prestazioni fulminee e una quadrupla fotocamera posteriore. Come detto, da oggi è disponibile su Amazon con una vera offerta bomba. Grazie allo sconto del 47% il prezzo crolla al minimo storico e risparmi più di 700 euro su quello di listino. Lo paghi praticamente la metà e fai un super affare. Le scorte sono limitate e ti consigliamo di approfittarne subito cliccando sul link qui in basso.

Galaxy S25 Ultra

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Galaxy S25 Ultra: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta bomba che può terminare da un momento all’altro. Da oggi su Amazon è disponibile il Galaxy S25 Ultra in promo a un prezzo di 796,86 euro con uno sconto del 47% su quello di listino. Lo paghi praticamente la metà con risparmio netto su quello consigliato di poco superiore ai 700 euro. Hai anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero con il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Per un telefono come il Galaxy S25 Ultra si tratta di un’occasione più unica che rara.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Per il reso gratuito hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato.

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Ultra: le caratteristiche tecniche

Il Galaxy S25 Ultra non è uno smartphone come tutti gli altri, ma offre funzioni uniche nel loro genere. Il motivo è presto detto: è l’unico telefono a integrare un pennino che lo trasforma rapidamente in un taccuino digitale con il quale prendere note, scrivere dei testi, oppure semplicemente disegnare. Tutto questo è possibile grazie a delle dimensioni leggermente più grandi rispetto a quelle di un telefono normale. La scheda tecnica, infatti, si basa su un display Dynamic AMOLED 2x da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz per una maggiore fluidità con le app che utilizzi maggiormente. Ottime anche le prestazioni grazie al processore Snapdragon 8 Elite supportato da ben 12 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna.

Uno dei punti forti dello smartphone è il comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente una quadrupla fotocamera con sensore principale da ben 200 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 50 megapixel, teleobiettivo da 50 megapixel con zoom ottico 5x e secondo teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x. La fotocamera frontale è da 12 megapixel e assicura selfie perfetti. Oltre a sensori avanzati, Samsung ha dotato il sistema fotografico di funzioni speciali grazie all’intelligenza artificiale. Puoi modificare, editare e migliorare ogni singolo contenuto sfruttando gli algoritmi di intelligenza artificiale.

Restando in tema di intelligenza artificiale, a bordo hai a disposizione anche gli strumenti di Galaxy AI che ti semplificano la vita di tutti i giorni, come ad esempio la possibilità di riassumere le note vocali in pochissimi secondi o effettuare chiamate internazionali con il traduttore simultaneo. Chiudiamo con l’ottima batteria da 5000 mAh che ti accompagna per tutto il giorno e si ricarica anche rapidamente.

Galaxy S25 Ultra