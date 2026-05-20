Galaxy S25 Ultra al minimo storico: con lo sconto di oggi è da comprare subito

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Una promo da cogliere al volo. Una delle migliori offerte disponibili oggi riguarda il Galaxy S25 Ultra, smartphone top di gamma di Samsung che trovi su Amazon con un ottimo sconto del 40% che ti fa risparmiare ben 600 euro su quello di listino. Per il telefono si tratta del minimo storico di questi ultimi mesi e fai un super affare. Per rendere più agevole l’acquisto, puoi anche optare per il pagamento rateale di Cofidis che si attiva in fase di pagamento. Il Galaxy S25 Ultra è uno dei migliori telefoni Android disponibili sul mercato, dotato di uno schermo con risoluzione QHD e di una quadrupla fotocamera posteriore, una caratteristica che pochi telefoni hanno sul mercato. Una promo lampo che non devi assolutamente farti sfuggire.

Galaxy S25 Ultra

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Galaxy S25 Ultra: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo in picchiata per il Galaxy S25 Ultra. Da oggi lo smartphone top di Samsung è disponibile in promo a un prezzo di 899,99 euro con uno sconto del 40% su quello di listino. Il risparmio netto è di 600 euro e approfitti del minimo storico di quest’ultimo periodo. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis.

La disponibilità dello smartphone è immediata e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. Per il reso gratuito vigono le solite regole di Amazon: quattordici giorni da quando si riceve il telefono a casa.

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Ultra: le caratteristiche tecniche

Nonostante sia uscito sul mercato da oramai poco più di un anno, il Galaxy S25 Ultra resta uno dei telefoni migliori disponibili sul mercato. E non potrebbe essere altrimenti. Uno smartphone dotato di una scheda tecnica con componenti di ultima generazione che assicurano prestazioni top. A catturare subito l’attenzione c’è il display Dynamic AMOLED 2x da 6,9 pollici con risoluzione QHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende più fluido con le app che utilizzi maggiormente. Ottima anche la luminosità che lo rende visibile sotto la luce diretta del sole. Le prestazioni sono assicurate dal processore Snapdragon 8 Elite supportato da 12 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna.

Uno dei punti focali dello smartphone è il comparto fotografico. Nella parte posteriore trova posto una quadrupla fotocamera posteriore: sensore principale da 200 megapixel, obiettivo ultra grandangolare da 50 megapixel, teleobiettivo da 50 megapixel con zoom ottico 5x e secondo teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x. Per i selfie puoi fare affidamento sulla fotocamera frontale da 12 megapixel. Per la fase di editing puoi farti aiutare dagli strumenti AI di Samsung che permettono di rendere unico ogni scatto.

A proposito di intelligenza artificiale, Samsung ha dotato lo smartphone di Galaxy AI, la piattaforma che mette a disposizione tanti strumenti utili nella vita di tutti i giorni. Puoi, ad esempio, effettuare chiamate all’estero utilizzando il traduttore automatico, oppure riassumere note vocali in pochi secondi. Chiudiamo con l’ottima batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno.

Galaxy S25 Ultra