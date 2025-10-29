Amazon, Galaxy S25 Ultra crolla di prezzo con lo sconto esagerato: minimo storico

Da oggi trovi lo smartphone top di Samsung a un prezzo mai visto prima e risparmi più di 500 euro. Prestazioni uniche, quadrupla fotocamera con sensore da 200 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno. Compra subito.

MIsterGadget.Tech

Uno dei migliori smartphone lanciati in questo 2025 è il Galaxy S25 Ultra. Da sempre la serie Ultra di Samsung rappresenta il "non plus ultra" tra i telefoni e basta poco per capirlo. Schermo Dynamic AMOLED 2x con risoluzione 4K, processore Snapdragon 8 Elite di ultima generazione, quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e doppio teleobiettivo per immagini e video perfetti in qualsiasi situazione. E Samsung ti accompagna con continui aggiornamenti software e di sicurezza.

Oggi, però non siamo qui per decantare le caratteristiche dello smartphone Samsung, bensì per parlare dell’ottima promo disponibile su Amazon. Infatti, il Galaxy S25 Ultra è in offerta con uno sconto del 36% che ti fa risparmiare più di 500 euro e approfitti anche del minimo storico di quest’ultimo periodo. Puoi pagarlo a rate e fai un super affare. Non perdere questa occasione e clicca sul link qui in basso.

Galaxy S25 Ultra: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il Galaxy S25 Ultra è un’occasione che non devi assolutamente farti sfuggire. Da oggi trovi il Galaxy S25 Ultra a un prezzo di 960 euro, con uno sconto del 36% rispetto a quello di listino. Per la versione con 512 gigabyte di memoria interna si tratta del minimo storico di quest’ultimo periodo. Il risparmio netto è di circa 550 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si trova nella pagina prodotto.

La disponibilità dello smartphone è immediata e la consegna avviene nel giro di un paio di giorni. Puoi anche restituirlo gratuitamente entro quattordici giorni dalla consegna a casa. Un’occasione che non devi farti scappare.

Galaxy S25 Ultra: le caratteristiche tecniche

Definire il Galaxy S25 Ultra uno dei migliori smartphone Android disponibili sul mercato non è un errore. Lo smartphone premium di Samsung ha componenti che assicurano prestazioni elevatissime, caratteristiche uniche come la presenza della S Pen e soprattutto gli strumenti avanzati di Galaxy AI.

Uno smartphone che cattura l’attenzione con la sua scheda tecnica. Il Galaxy S25 Ultra si basa su uno schermo Dynamic AMOLED da 6,9 pollici con risoluzione QHD e refresh rate fino a 120 Hz. Un display extra large e che ti permette di vedere video, film, serie TV con una qualità elevatissima. Anche la luminosità raggiunge dei picchi elevati e lo rende visibile sotto la luce del sole. Le prestazioni sono assicurate dal processore Snapdragon 8 Elite di ultima generazione supportato da 12 gigabyte di RAM e da 512 gigabyte di memoria interna. Quanto basta per non avere nessun problema con qualsiasi applicazione.

Uno dei punti forti è il comparto fotografico e non potrebbe essere altrimenti. Nella parte posteriore è presente una quadrupla fotocamera con sensore principale da 200 megapixel, supportato da un nuovo obiettivo ultragrandangolare da 50 megapixel e da un doppio teleobiettivo che permette di scattare foto piene di dettagli. La fotocamera frontale, invece, è da 12 megapixel. La qualità dei video e delle immagini è migliorata anche dalla presenza degli algoritmi di intelligenza artificiale che rendono ogni contenuto unico e con una qualità professionale. Con la funzione Space Zoom, invece, puoi fotografare con uno zoom fino a 100x senza perdita di qualità.

Chiudiamo con l’ottima batteria da 5000mAh che può durare fino a due giorni con un utilizzo normale. Oltre a componenti tecniche uniche, lo smartphone è dotato anche degli strumenti di Galaxy AI, la piattaforma di intelligenza artificiale sviluppata da Samsung appositamente per il mondo mobile. Puoi trascrivere note vocali, riassumere documenti e progetti in pochissimi secondi, oppure fare chiamate all’estero grazie al traduttore istantaneo.

