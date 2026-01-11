Galaxy S25 Ultra, prezzo sprofonda con lo sconto Amazon: minimo storico

Il Galaxy S25 Ultra è in offerta con uno sconto di ben 500 euro e approfitti del minimo storico. Schermo immersivo, prestazioni e quadrupla fotocamera posteriore.

Da oramai qualche giorno su Amazon troviamo in promo diversi dispositivi Samsung top di gamma e tra questi c’è anche il Galaxy S25 Ultra, uno dei migliori smartphone lanciati nell’ultimo anno. Un telefono che si distingue nel mercato mobile per alcune caratteristiche uniche, come ad esempio la presenza della S Pen che lo rende all’occorrenza anche un taccuino digitale. Le prestazioni sono esagerate grazie a componenti di ultima generazione, come ad esempio il processore Snapdragon e il display Dynamic AMOLED 2x con refresh rate fino a 120 Hz. Il sistema di fotocamere è da telefono premium grazie alla quadrupla fotocamera posteriore.

Come detto, da oggi lo smartphone di Samsung è in promo con uno sconto del 33% che fa crollare il prezzo al minimo storico dell’ultimo periodo e risparmi ben 500 euro su quello di listino. Un’occasione speciale per un telefono speciale. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis. Una promo lampo che può terminare da un momento all’altro: ti consigliamo di approfittarne il prima possibile.

Galaxy S25 Ultra: prezzo, offerta e sconto Amazon

Promo da non lasciarsi assolutamente sfuggire su Amazon. Da oggi trovi il Galaxy S25 Ultra a un prezzo di 999,99 euro con uno sconto del 33% su quello di listino. Il risparmio netto è di ben 500 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Un prezzo elevato, ma si tratta di uno dei migliori smartphone disponibili oggi sul mercato e in grado di assicurare funzioni uniche.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di qualche giorno. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato. Non perdere questa opportunità e approfittane ora.

Galaxy S25 Ultra: le caratteristiche tecniche

Un telefono tra i migliori sul mercato e con caratteristiche uniche e dotato delle più avanzate tecnologie AI sviluppate da Samsung. A bordo, infatti, è presente Galaxy AI, la piattaforma di intelligenza artificiale che mette a tua disposizione strumenti utili come ad esempio il traduttore in tempo reale, oppure funzioni per riassumere in pochi secondi documenti e note vocali.

Passando agli aspetti più tecnici, il Galaxy S25 Ultra si basa su un display Dynamic AMOLED da 6,9 pollici con risoluzione QHD e refresh rate fino a 120 Hz. Schermo che permette una visione immersiva dei contenuti e che puoi utilizzare anche per vedere film e serie TV. Le prestazioni sono assicurate dal processore Snapdragon 8 Elite supportato da 12 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna. Multitasking e videogame non sono certo un problema per questo telefono.

Uno dei punti forti del Galaxy S25 Ultra è il comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente una quadrupla fotocamera con sensore principale da 200 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 50 megapixel, primo teleobiettivo con sensore principale da 50 megapixel e zoom ottico 5x e poi un secondo teleobiettivo da 10 megapixel e zoom ottico 3x. Per i selfie, invece, puoi utilizzare la fotocamera frontale da 12 megapixel. Un comparto fotografico di livello assoluto e che grazie al supporto degli algoritmi AI assicura foto professionali.

Chiudiamo con la batteria da 5000 mAh che ti accompagna per tutto il giorno e che si ricarica anche abbastanza velocemente. Uno dei migliori telefoni sul mercato, da oggi a un prezzo mai visto prima.

