Galaxy S25 Ultra, prezzo crolla su Amazon: va comprato subito

Chiudiamo l’anno con il botto. Uno dei migliori telefoni lanciati in questo 2025 è disponibile in offerta al minimo storico di quest’ultimo periodo grazie alla promo su Amazon. Parliamo del Galaxy S25 Ultra, telefono premium di Samsung che troviamo con uno sconto del 32% che fa risparmiare quasi 500 euro su quello di listino. Un’ottima occasione da non farsi assolutamente sfuggire per un telefono che non ha rivali sul mercato.

Il Galaxy S25 Ultra è il non plus ultra dei telefoni grazie alle componenti scelte da Samsung e alle tecnologie che ci aiutano nella vita di tutti i giorni, come ad esempio Galaxy AI. Lo smartphone si basa su un display Dynamic AMOLED da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Elite e una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel. Caratteristiche tecniche che difficilmente trovi su altri dispositivi. All’interno dello smartphone è presente anche la S Pen, il pennino "magico" che lo trasforma in un taccuino digitale. Non perdere questa ottima occasione e approfittane subito.

Torna in offerta e lo fa con una super promo. Da oggi è disponibile il Galaxy S25 Ultra a un prezzo di 1019,99 euro con uno sconto del 32% su quello consigliato. Il risparmio netto sfiora i 500 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva durante il check-out.

La disponibilità dello smartphone è immediata e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. Per il reso gratuito, invece, segue le regole generali di Amazon: hai quattordici giorni di tempo da quando lo ricevi a casa. Non perdere questa ottima opportunità e acquista uno dei migliori smartphone sul mercato.

Galaxy S25 Ultra: caratteristiche tecniche

Nonostante sia stato lanciato sul mercato nei primi mesi del 2025, il Galaxy S25 Ultra resta ancora uno dei migliori telefoni che puoi acquistare. Uno smartphone premium che si posiziona nella fascia alta del mercato e dotato di caratteristiche tecniche uniche grazie alle componenti scelte da Samsung.

Sul Galaxy S25 Ultra troviamo quanto di meglio può offrire il mercato in questo momento. Partiamo dal primo elemento che lo rende unico, il display Dynamic AMOLED da 6,9 pollici con risoluzione QHD e refresh rate fino a 120 Hz. Anche la luminosità è elevatissima e la qualità delle immagini è paragonabile a quella di uno smart TV. Le prestazioni top sono assicurate dal processore Snapdragon 8 Elite supportato da ben 12 gigabyte di RAM e da 512 gigabyte di memoria interna. Non avrai problemi a utilizzare anche le app più "complesse" come quelle per il foto editing o i videogame.

Uno dei punti forti dello smartphone è il comparto fotografico, e non potrebbe essere altrimenti. Nella parte posteriore trova posto una quadrupla fotocamera unica nel panorama mobile. Il sensore principale è da ben 200 megapixel ed è supportato da un obiettivo ultragrandangolare da 50 megapixel, da un teleobiettivo da 50 megapixel con zoom ottico 5x e a un altro teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x. Per i selfie, invece, puoi fare affidamento alla fotocamera frontale da 12 megapixel. A supporto hai gli algoritmi di intelligenza artificiale di Samsung che ti aiutano non solo durante la fase di scatto, ma anche in quella di editing.

A proposito di intelligenza artificiale, trovi a supporto anche Galaxy AI, la piattaforma sviluppata da Samsung per i suoi dispositivi mobile e che mette a disposizione tanti strumenti utili che ti semplificano la vita di tutti i giorni. Ad esempio puoi effettuare chiamate all’estero con la traduzione in tempo reale, oppure puoi riassumere documenti di lavoro o note vocali in pochissimi secondi. Chiudiamo con l’ottima batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno e supporta la ricarica rapida.

