Galaxy S25, prezzo stracciato con lo sconto Black Friday: minimo storico

Lo smartphone premium di Samsung è disponibile in offerta con uno sconto del 43% e risparmi ben 650 euro su quello di listino. Pagamento in 5 rate a tasso zero.

MIsterGadget.Tech

Il Black Friday di Amazon è cominciato e fin da subito troviamo offerte shock su tantissimi dispositivi. A catturare l’attenzione sono soprattutto gli smartphone, e non potrebbe essere altrimenti. Ci sono promo veramente uniche che ti permettono di risparmiare centinaia di euro. E lo dimostra l’offerta disponibile per il Galaxy S25 Ultra. Lo smartphone premium di Samsung è disponibile con un super sconto del 43% che lo fa diventare uno dei prodotti best-buy del giorno. Uno sconto che ti fa risparmiare ben 650 euro su quello di listino e hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero. Inoltre, come per tutti gli smartphone acquistati in questi giorni, il periodo di reso gratuito è esteso fino al 15 gennaio 2026, in modo che tu possa acquistarlo già per Natale.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, c’è ben poco da dire. Il Galaxy S25 Ultra è uno dei migliori smartphone Android sul mercato ed è dotato di caratteristiche uniche, come ad esempio il super schermo da 6,9 pollici con risoluzione QHD, la quadrupla fotocamera posteriore (sensore principale da 200 megapixel) e la presenza della S Pen, il pennino "magico" con cui prendere spunti o dare libero sfogo alla tua creatività. Non perdere altro tempo e approfitta subito di questa vera offerta Black Friday.

Galaxy S25 Ultra: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il Galaxy S25 Ultra è lo smartphone premium da acquistare al Black Friday di Amazon. Da oggi il telefono Samsung è disponibile a un prezzo di 849 euro con uno sconto del 43% su quello di listino. Per capire la bontà di questa promo, basta citare un dato: il risparmio netto è di ben 650 euro. Si tratta del minimo storico sul sito di e-commerce e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 169,80 euro al mese. Condizioni irripetibili e che durano pochissimo: le scorte sono limitate.

L’offerta non termina qui. Se ha bisogno di più memoria è disponibile sempre in offerta anche la versione da 512 gigabyte. Il prezzo è di 969 euro e lo sconto del 40%. Anche per questo modello hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Per chiudere in bellezza, trovi in promo lampo per il Black Friday anche la versione da 1 terabyte. In questo caso il prezzo è di 1199 euro, con uno sconto del 36% su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Le tre versioni dello smartphone sono già pronte per essere spedite e la consegna può avvenire anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Per il reso gratuito, invece, hai tempo fino al 15 gennaio 2026.

Galaxy S25 Ultra: le caratteristiche tecniche

È riduttivo definire il Galaxy S25 Ultra semplicemente uno smartphone. Si tratta a tutti gli effetti di un dispositivo che ti semplifica la vita di tutti i giorni grazie alle tante funzioni e strumenti offerti, a partire da Galaxy AI, la piattaforma di intelligenza artificiale sviluppata da Samsung per il mondo mobile. Piattaforma che ti permette di automatizzare tantissime azioni quotidiane e ti fa risparmiare molto tempo. Puoi, ad esempio, fare chiamate all’estero utilizzando il traduttore in tempo reale.

Passando alle caratteristiche tecniche, il Galaxy S25 Ultra è dotato di un display Dynamic AMOLED 2x da 6,9 pollici con risoluzione 4K e refresh rate fino a 120 Hz. Un display luminosissimo e che puoi utilizzare anche per vedere film e serie TV mentre sei in viaggio con la miglior qualità possibile. Le prestazioni sono assicurate dal processore Snapdragon 8 Elite, supportato da 12 gigabyte di RAM e 256GB/512GB/1TB di memoria interna (in base al modello scelto).

Uno dei punti forti dello smartphone è il comparto fotografico. Nella parte posteriore trova posto una quadrupla fotocamera con sensore principale da ben 200 megapixel, supportato da un obiettivo ultragrandangolare da 50 megapixel. Concludono il sistema fotografico un primo teleobiettivo da 50 megapixel con zoom ottico 5x e un secondo teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x. La fotocamera per i selfie, invece, è da 12 megapixel. Samsung ha dotato lo smartphone anche di avanzati algoritmi di intelligenza artificiale che rendono più semplice scattare immagini perfette da caricare sui social.

Chiudiamo con l’ottima batteria da 5000 mAh che supporta anche la ricarica rapida. Come detto, lo smartphone è dotato anche della S Pen con cui prendere appunti e trasformare lo smartphone in un taccuino digitale.

