Galaxy S25, con l'offerta di Amazon il prezzo sprofonda: va comprato ora

Il Galaxy S25 è in offerta su Amazon con uno sconto del 31% e risparmi centinaia di euro. Schermo da 6,2 pollici, processore Snapdragon ad alte prestazioni, tripla fotocamera posteriore e ottima batteria.

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Acquistare un telefono top di gamma è diventato sempre più complicato. Negli ultimi mesi tutte le principali aziende del settore hanno aumentato i prezzi e trovare uno smartphone con prestazioni top a un prezzo alla portata di molti è quasi impossibile. L’unica soluzione è cambiare "obiettivo": puntare un telefono dalle prestazioni elevate, ma lanciato sul mercato da almeno un anno. Può sembrare una scelta azzardata, ma non lo è. Oramai tutti i produttori assicurano almeno 4-5 anni di aggiornamenti per i loro smartphone e la differenza tra due modelli usciti con dodici mesi di differenza è praticamente minima. Tutto questo preambolo per dirti che se sei alla ricerca di un telefono ad alte prestazioni, abbiamo l’offerta che fa per te. Da oggi su Amazon trovi il Galaxy S25 in promo con uno sconto del 31% e risparmi poco più di 300 euro su quello di listino. Un telefono uscito sul mercato da poco più di un anno, ma ancora super performante. Il merito è di una scheda tecnica che si basa su un display Dynamic AMOLED 2x da 6,2 pollici, processore Snapdragon 8 Gen4, tripla fotocamera posteriore e una batteria che dura per tutto il giorno. Non perdere questa opportunità: le scorte sono limitate.

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Galaxy S25: prezzo, offerta e sconto Amazon

A un prezzo così è un vero best-buy. Da oggi il Galaxy S25 è disponibile su Amazon a un prezzo di 679,99 euro con uno sconto del 31% su quello di listino. Per il telefono si tratta di un’ottima occasione e risparmi poco più di 300 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Acquistando lo smartphone oggi la consegna è prevista nel giro di un paio di giorni. Il telefono può essere restituito entro quattordici giorni da quando ti viene consegnato a casa.

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Galaxy S25: le caratteristiche tecniche

Il Galaxy S25 non solo ha componenti performanti, ma ha anche una caratteristica che lo rende differente da tutti gli altri: l’estrema compattezza. Se oltre alle prestazioni, cerchi anche un telefono che non occupa troppo spazio quando lo metti in tasca e che lo puoi utilizzare con una sola mano, il Galaxy S25 è il modello che fa per te.

Analizziamo nel dettaglio la scheda tecnica, partendo appunto dal display. Samsung ha optato per un pannello Dynamic AMOLED 2x da 6,2 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz. La luminosità è elevata ed è visibile sotto la luce del sole. Le prestazioni sono una garanzia grazie alla presenza del processore Snapdragon 8 Gen4 supportato da ben 12 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna. Puoi installare tutte le app che vuoi e il multitasking non è certo un problema.

Nella parte posteriore trova posto una tripla fotocamera professionale. Il sensore principale è da 50 megapixel e a supporto ha una fotocamera ultragrandangolare da 12 megapixel e un teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x. Un comparto versatile e che ti permette di scattare ottime immagini in qualsiasi situazione. Per gli scatti frontali hai a disposizione una fotocamera da 10 megapixel.

Chiudiamo con la batteria che ti accompagna fino a fine giornata e supporta la ricarica rapida. A bordo dello smartphone trovi anche le funzioni avanzate di Galaxy AI con tanti strumenti utili che sfruttano al meglio l’intelligenza artificiale e ti semplificano la vita.

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