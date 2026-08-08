Galaxy S25 al minimo storico, questo è lo smartphone da comprare oggi

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Il Galaxy S25 è in promo speciale con uno sconto del 36% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi centinaia di euro. Approfittane ora.

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Se sei alla ricerca di un top di gamma, ma non vuoi spendere cifre che sfiorano i 1000 euro, l’unica soluzione è affidarsi a modelli usciti sul mercato da un po’ più di tempo, ma ancora super validi. Lo dimostra il Galaxy S25, telefono uscito da poco più di un anno e che da oggi troviamo a un prezzo molto interessante. Il merito è dell’offerta su Amazon che permette di risparmiare poco più di 300 euro grazie allo sconto del 36%. Uno smartphone che non solo assicura prestazioni superiori alla media, ma che è anche uno dei pochi ancora con dimensioni compatte. Lo schermo da 6,2 pollici permette di utilizzarlo con una sola mano, mentre la tripla fotocamera posteriore assicura scatti professionali in ogni momento situazione. A questo prezzo non solo fai un super acquisto, ma approfitti anche di un rapporto qualità-prezzo eccezionale.

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Galaxy S25: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta del giorno che devi cogliere immediatamente. Da oggi su Amazon è disponibile il Galaxy S25 in promo a un prezzo di 593,54 euro con uno sconto del 36% su quello di listino. Il risparmio netto è di poco superiore ai 300 euro e approfitti del minimo storico di quest’ultimo periodo. Puoi anche dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai quattordici giorni da quando ti viene consegnato.

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Galaxy S25: le caratteristiche tecniche

Il Galaxy S25 è un vero top di gamma e non lo vuole nascondere. Si posiziona nella fascia alta del mercato grazie a componenti che assicura prestazioni fulminee in ogni momento della giornata.

La scheda tecnica si basa sul display Dynamic AMOLED 2x da 6,2 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e risoluzione FHD. Un pannello sicuramente molto fluido, ma soprattutto compatto e che rende possibili l’utilizzo del telefono con una sola mano. Le prestazioni sono garantite dal processore Snapdragon 8 Elite supportato da 12 gigabyte di RAM e da 128 gigabyte di RAM. Il meglio che possa offrire il mercato e non dà problemi con il multitasking e con le app più pesanti.

Come in tutti i telefoni Samsung top di gamma, il comparto fotografico è uno dei punti forti. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel e un teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x. Il risultato è un comparto versatile con cui poter scattare foto e registrare video eccezionali. Per i selfie puoi fare affidamento alla fotocamera frontale da 12 megapixel. Samsung mette a disposizione anche strumenti avanzati per l’editing che sfruttano al meglio gli algoritmi AI.

Restando in tema di intelligenza artificiale, hai accesso gratuito alla piattaforma Galaxy AI che mette a disposizione tante funzioni che ti semplificano la vita di tutti i giorni, dallo strumento che riassume note vocali e documenti di lavoro, fino al traduttore in tempo reale. Chiudiamo con la batteria da 4000 mAh che dura per tutto il giorno.

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Ecco 5 smartphone in promo da oggi su Amazon.

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