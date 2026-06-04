Galaxy S25, sconto esagerato: il prezzo sprofonda al minimo storico

Il Galaxy S25 è in promo con uno sconto del 38% e risparmi quasi 400 euro. Schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,2 pollici, tripla fotocamera posteriore e prestazioni fulminee.

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Il Galaxy S25 è protagonista di un’ottima offerta che fa crollare il prezzo al minimo storico. Da oggi, infatti, è disponibile con uno sconto del 38% che ti fa risparmiare poco più di 380 euro su quello di listino. Un’ottima occasione per acquistare un telefono top a un prezzo mai visto prima e che ti permette di fare un super affare. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Lo smartphone di Samsung si posiziona nella fascia altissima del mercato e non potrebbe essere altrimenti. Realizzato con alcune delle migliori componenti del momento, tra cui una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel. Le prestazioni sono fulminee, mentre il display è una garanzia. Devi essere velocissimo, le scorte sono limitate.

Galaxy S25

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Galaxy S25: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta speciale per lo smartphone top di Samsung. Grazie alla promo lampo di Amazon è disponibile a un prezzo di 617,98 euro con uno sconto del 38% su quello consigliato. Per capire la bontà della promo basta citare un dati: il risparmio netto è di poco superiore ai 380 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità del telefono è immediata e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. Essendo spedito dal sito di e-commerce hai i classici quattordici giorni di tempo per effettuare il reso gratuito.

Galaxy S25

Galaxy S25: le caratteristiche tecniche

Basta vedere la scheda tecnica per capire quanto il Galaxy S25 sia ancora un telefono top di gamma nonostante sia uscito ufficialmente sul mercato più di un anno fa. Lo smartphone è equipaggiato con un display Dynamic AMOLED da 6,2 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz. Si tratta di uno dei telefoni più compatti sul mercato e uno dei pochi che puoi ancora utilizzare con una sola mano. Le prestazioni sono ottime grazie alla presenza del processore Snapdragon 8 Elite supportato da 12 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna.

Il comparto fotografico è una garanzia. Nella parte posteriore trova posto una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel e un teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x. Un sistema di fotocamere equilibrato e che ti permette di scattare ottime immagini in qualsiasi situazione, anche quando c’è pochissima luce. Il merito è anche degli algoritmi di intelligenza artificiale che ti aiutano sia durante lo scatto sia nella fase di editing. Per i selfie, invece, puoi fare affidamento alla fotocamera frontale da 12 megapixel.

Restando in tema di intelligenza artificiale, lo smartphone è dotato della piattaforma Galaxy AI che offre una serie di strumenti avanzati molto utili. Oltre a riassumere le note vocali in pochi secondi, permettono anche di effettuare telefonate all’estero utilizzando il traduttore istantaneo. Chiudiamo con la batteria che ti accompagna per tutto il giorno e si ricarica anche abbastanza rapidamente.

Galaxy S25