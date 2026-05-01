Lo smartphone top di Samsung è disponibile in offerta con uno sconto che ti fa risparmiare più di 200 euro e approfitti del minimo storico. Schermo super fluido, ottime prestazioni e tripla fotocamera.

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Se vuoi acquistare un telefono top senza spendere cifre esagerate, questa è la promo che fa per te. Riguarda il Galaxy S25, telefono premium di Samsung uscito sul mercato da oramai più di un anno e che troviamo da oggi in promo a un prezzo mai visto prima. Il merito è dello sconto del 28% che fa risparmiare più di 200 euro e approfitti del minimo storico. Uno smartphone che resta uno dei migliori sul mercato anche a un anno di distanza dall’uscita e dotato di una scheda tecnica veramente interessante. Schermo Dynamic AMOLED super fluido, processore Snapdragon di ultima generazione e una tripla fotocamera professionale con cui scattare immagini perfette. Non perdere questa occasione, le scorte sono limitate.

Galaxy S25

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Galaxy S25: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo speciale per lo smartphone top di Samsung. Da oggi il Galaxy S25 è disponibile con uno sconto del 28% che ti fa risparmiare più di 200 euro su quello di listino. Per il telefono si tratta del minimo storico e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità è immediata e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. Per il reso gratuito, invece, valgono le regole di Amazon: quattordici giorni da quando ti viene consegnato. Le scorte sono limitate e ti consigliamo di approfittarne il prima possibile.

Galaxy S25

Galaxy S25: le caratteristiche tecniche

Il Galaxy S25 è uno dei migliori smartphone che puoi trovare oggi nella fascia dei top di gamma. Un telefono con un rapporto qualità-prezzo molto elevato e con una scheda tecnica che mostra tutte le sue potenzialità.

Partiamo dal primo elemento visibile: il display. Samsung ha optato per uno schermo Dynamic AMOLED da 6,2 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz. Un pannello che lo rende anche uno dei più compatti del settore. Le prestazioni, invece, sono assicurate dal processore Snapdragon 8 Gen4 supportato da 8 gigabyte di RAM e da 128 gigabyte di memoria interna. Supporta qualsiasi applicazione e il multitasking non è certo un problema.

Uno dei punti forti del dispositivo è il comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel e una teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x. Un sistema versatile e che ti permette di scattare ottime foto in qualsiasi situazione. Per i selfie, invece, puoi fare affidamento alla fotocamera frontale da 12 megapixel.

La batteria ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi e si ricarica anche abbastanza rapidamente. A bordo trovi anche Galaxy AI, la piattaforma di intelligenza artificiale sviluppata da Samsung e che mette a disposizione tante strumenti utili che ti semplificano la vita di tutti i giorni.

Galaxy S25