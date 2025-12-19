Galaxy S25, prezzo crolla per Natale: sconto mai visto prima

Il Galaxy S25 è disponibile su Amazon con uno sconto che ti fa risparmiare più di 300 euro. Schermo Dynamic AMOLED 2x, processore Snapdragon e tripla fotocamera posteriore.

MisterGadget.Tech

Le offerte speciali di Amazon sono disponibili anche per i telefoni più richiesti in questi giorni di acquisti folli. Come ad esempio per il Galaxy S25, ultima versione dello smartphone top di gamma lanciato sul mercato da Samsung. Da oggi, infatti, è disponibile con un ottimo sconto del 33% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi più di 300 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto.

Il Galaxy S25 non ha bisogno di molte presentazioni. Si tratta di uno dei migliori telefoni Android disponibili sul mercato ed è dotato di componenti tecniche che assicurano prestazioni straordinarie. Il cuore dello smartphone è il processore Snapdragon 8 Elite supportato da ben 12 gigabyte di RAM. Ottimo anche il comparto fotografico, composto da una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e a disposizione hai anche un teleobiettivo con zoom 3x. Non manca una batteria che ti accompagna per tutto il giorno e che si ricarica rapidamente. Non perdere tempo e approfitta di questa promo prima che termini.

Galaxy S25

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Galaxy S25: prezzo, offerta e sconto Amazon

Occasione incredibile per il Galaxy S25. Da oggi lo smartphone top di Samsung è disponibile in promo con uno sconto del 33% che fa scendere il prezzo a 639,50 euro, con un risparmio di poco superiore ai 300 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto.

Acquistando lo smartphone oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni, mentre per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2026. Hai quasi un mese di tempo per testarne tutte le funzionalità, ma difficilmente ne resterai deluso.

Galaxy S25

Galaxy S25: le caratteristiche tecniche

Una scheda tecnica da vero top di gamma. Il Galaxy S25 è uno dei telefoni più interessanti tra quelli lanciati in questo 2025 e logicamente è anche uno dei più desiderati dagli utenti. Per scoprire tutto quello che può fare questo smartphone, basta vedere la scheda tecnica.

Lo smartphone è equipaggiato con un display Dynamic AMOLED 2x da 6,2 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz per un utilizzo più fluido nella vita di tutti i giorni. Le prestazioni sono assicurate dall’ottimo processore Snapdragon 8 Elite con a supporto 12 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

Come in tutti gli smartphone top di gamma di Samsung, anche nel Galaxy S25 è presente un ottimo comparto fotografico. Nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel e un teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x. Per i selfie, invece, puoi fare affidamento alla fotocamera frontale da 12 megapixel. Un sistema di fotocamere che assicura video e fotografie perfette in ogni situazione, anche quando è buio.

Lo smartphone è dotato anche dell’ultima versione di Galaxy AI, la piattaforma mobile per l’intelligenza artificiale che mette a tua disposizione una serie di strumenti molto utili, come ad esempio il traduttore in tempo reale, oppure l’app per riassumere in pochi secondi le note vocali. Chiudiamo con l’ottima batteria che ti accompagna per tutto il giorno senza troppi patemi.

Galaxy S25