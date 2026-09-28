Galaxy S25, a questo prezzo diventa un best-buy: approfittane subito

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Il Galaxy S25 è in offerta con uno sconto di poco superiore ai 300 euro. Dotato di uno schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,2 pollici, processore ad alte prestazioni e una tripla fotocamera posteriore.

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È ancora possibile acquistare uno smartphone top di gamma senza spendere una cifra esagerata? La risposta è sì, ma è necessario essere veloci e conoscere bene i modelli disponibili sul mercato. Per risparmiare qualche centinaio di euro bisogna approfittare di promo lampo disponibili sulle piattaforme di e-commerce (come ad esempio Amazon) e sapere le caratteristiche del prodotto che si vuole acquistare. Per questo motivo, uno dei migliori affari che puoi fare oggi su Amazon riguarda il Galaxy S25. Il telefono top di Samsung è disponibile in offerta con uno sconto del 35% che fa crollare il prezzo e risparmi più di 300 euro su quello di listino. Un telefono dotato di componenti che assicurano prestazioni elevate, a partire dal processore Snapdragon 8 Gen4 e dallo schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,2 pollici con refresh rate fino a 120 Hz. Un telefono con un ottimo rapporto qualità-prezzo e che viene costantemente aggiornato con nuove funzioni. Non perdere questa opportunità.

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Galaxy S25: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il Galaxy S25 è disponibile con una promo lampo che lo fa diventare un vero best-buy: da oggi lo trovi a un prezzo di 605,90 euro con uno sconto del 35% su quello di listino. Il risparmio netto è di 350 euro su quello consigliato. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out-

Lo smartphone è già disponibile nel magazzino del venditore e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, il telefono segue le regole classiche della piattaforma di e-commerce: 14 giorni da quando viene consegnato a casa.

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Galaxy S25: le caratteristiche tecniche

Un telefono con una base solida e che potrai utilizzare al massimo delle performance per ancora diversi anni. Il Galaxy S25 è un telefono su cui puoi fare affidamento sul lungo periodo, anche grazie alle componenti scelte da Samsung.

Lo smartphone ha una scheda tecnica che si basa sul display Dynamic AMOLED 2x da 6,2 pollici con refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto fluido nell’utilizzo quotidiano, soprattutto con le app social e i videogame. Inoltre, tra i telefoni top è anche uno dei più compatti: lo puoi utilizzare con una sola mano senza troppi problemi. Le prestazioni sono assicurate dal processore Snapdragon 8 Gen4 supportato da 12 gigabyte di RAM e da 128 gigabyte di memoria interna. Non avrai problemi con nessuna tipologia di applicazione e nemmeno con il multitasking.

Il comparto fotografico è di livello assoluto. Nella parte posteriore trova posto una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel e un teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x. Un sistema di fotocamere equilibrato e che assicura ottimi scatti in qualsiasi situazione. Per i selfie puoi utilizzare la fotocamera frontale da 12 megapixel.

Chiudiamo con una batteria da 4000 mAh con cui completi un’intera giornata senza troppi patemi e hai anche il supporto della ricarica rapida.

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