Galaxy S25, sconto speciale per lo smartphone top: prezzo in picchiata

Da oggi il Galaxy S25 è in offerta su Amazon con uno sconto del 36% e il prezzo scende al minimo storico con un risparmio superiore ai 300 euro.

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Se sei alla ricerca di un telefono top di gamma, ma non vuoi spendere cifre esagerate, la migliore soluzione è affidarsi a un modello uscito sul mercato da un po’ più di tempo, ma che assicura ancora ottime prestazioni. Un esempio è il Galaxy S25, telefono dotato di componenti di ultima generazione e di un design compatto grazie al display di 6,2 pollici che ti permette di poterlo utilizzare con una sola mano. Smartphone che da oggi trovi anche con un’offerta sensazionale: grazie allo sconto del 36% il prezzo scende al minimo storico di quest’ultimo periodo e risparmi poco più di 300 euro su quello di listino. Un telefono ad altissime prestazioni con processore Snapdragon, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e tante funzioni AI che ti semplificano la vita di tutti i giorni. Non approfittare di questa promo sarebbe un grandissimo errore.

Galaxy S25 595,93 € -36% 929,00 € Risparmi 333,07 € Acquista su Amazon

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Galaxy S25: prezzo, offerta e sconto Amazon

Grazie alla nuova offerta disponibile da oggi su Amazon il prezzo del Galaxy S25 scende a 595,94 euro. Il merito è dello sconto del 36% e il risparmio netto è di poco superiore ai 330 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Hai anche la possibilità di effettuare il reso gratuito entro quattordici giorni da quando lo hai acquistato.

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Galaxy S25: le caratteristiche tecniche

Un telefono compatto e top di gamma. Così si può riassumere la scheda tecnica del Galaxy S25, uno dei pochi telefoni ad avere ancora dimensioni idonee all’utilizzo con una sola mano.

Partiamo proprio dal primo elemento che cattura l’attenzione: il display Dynamic AMOLED 2x da 6,2 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz. Le cornici sono sottilissime e la luminosità elevata lo rende visibile anche sotto la luce del sole. Le prestazioni sono assicurate dal processore Snapdragon 8 Elite supportato da 12 gigabyte di RAM e da 128 gigabyte di memoria interna, quanto basta per il multitasking e per installare tutte le app che vuoi.

Il comparto fotografico è uno dei punti forti dello smartphone. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel e teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x. Per i selfie, invece, puoi fare affidamento alla fotocamera frontale da 12 megapixel. Samsung ha fatto anche un grande lavoro sull’editing e sugli algoritmi di intelligenza artificiale che ti aiutano in tempo reale nel migliorare ogni singolo scatto.

Restando in tema di AI, hai accesso anche a Galaxy AI, piattaforma sviluppata da Samsung e che raggruppa tanti strumenti utili per la vita di tutti i giorni. Puoi riassumere in pochissimi secondi interi documenti, messaggi vocali, oppure tradurre in tempo reale. Chiudiamo con la batteria che ti accompagna per tutto il giorno.

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