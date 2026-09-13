Galaxy S25, prezzo sprofonda al minimo storico: sconto esagerato

Offerta speciale per lo smartphone top di Samsung. Da oggi è disponibile con uno sconto del 36% e risparmi più di 300 euro. Schermo da 6,2 pollici, fotocamera da 50 megapixel e batteria che dura per tutto il giorno.

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L’aumento del costo della vita si sta facendo sentire in tutti i settori, anche nel mondo della tecnologia. Gli smartphone sono tra i più colpiti, con prezzi schizzati in alto in questo 2026. Per questo motivo, se sei alla ricerca di un telefono top di gamma, ti consigliamo di puntare su dispositivi usciti lo scorso anno e che ora trovi a ottimi prezzi. Un esempio è il Galaxy S25, telefono di fascia alta, disponibile su Amazon con uno sconto del 36% che ti permette di risparmiare più di 300 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis. Un ottimo telefono dotato di un display Dynamic AMOLED da 6,2 pollici che lo rende anche uno dei più compatti sul mercato. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e la batteria dura per tutto il giorno. Le scorte sono limitate, quindi ti consigliamo di approfittarne ora.

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Galaxy S25: prezzo, offerta e sconto Amazon

Una super occasione da non lasciarsi scappare. Da oggi il Galaxy S25 è disponibile su Amazon a un prezzo di 591,78 euro, con uno sconto del 36% su quello di listino. Per lo smartphone si tratta del minimo storico di questi ultimi mesi e il risparmio netto è di poco più di 300 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartphone è immediata e per riceverlo a casa devi aspettare solamente qualche giorno. Per il reso gratuito, invece, valgono le classiche regole di Amazon: lo puoi restituire entro quattordici giorni dall’arrivo a casa.

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Galaxy S25: le caratteristiche tecniche

Nonostante sia uscito sul mercato da circa un anno, il Galaxy S25 si conferma essere uno dei migliori nella sua fascia di prezzo. Un telefono dalle prestazioni fulminee, ma soprattutto con dimensioni che permettono di utilizzarlo ancora con una sola mano.

Per capirne le potenzialità basta vedere la scheda tecnica. Partiamo dal primo elemento che salta immediatamente all’occhio: il display Dynamic AMOLED 2x da 6,2 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto fluido nella vita di tutti i giorni. Un ottimo pannello molto luminoso, ma soprattutto compatto che ti permette di utilizzare il telefono con una sola mano. Sotto la scocca trova posto il processore Snapdragon 8 Gen 4 supportato da 12 gigabyte di RAM e da 128 gigabyte di memoria interna.

Il comparto fotografico è di assoluto livello: nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel e teleobiettivo da 10 megapixel con zoom 3x. Per i selfie hai a disposizione la fotocamera frontale da 12 megapixel. Un sistema di fotocamere versatile che ti permette di scattare ottime foto e registrare video professionali in qualsiasi situazione, anche quando c’è poca luce.

Chiudiamo con la batteria che supporta la ricarica rapida e che dura per tutto il giorno.

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