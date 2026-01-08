Galaxy S25, il prezzo crolla con lo sconto Amazon: minimo storico

Il Galaxy S25 è in offerta con uno sconto eccezionale che fa crollare il prezzo al minimo storico e risparmi più di 300 euro. Prestazioni ottime e dimensioni compatte.

Finite le feste, tornano le offerte flash di Amazon sui migliori prodotti tech del momento. Ad esempio, da oggi troviamo una promo speciale per il Galaxy S25, uno dei migliori telefoni lanciati nel 2025 e uno dei pochi ad avere ancora delle dimensioni accettabili. Lo smartphone nella versione da 256 gigabyte è disponibile in offerta con uno sconto del 34% e risparmi più di 300 euro su quello di listino. Si tratta del minimo storico di questi ultimi mesi e di una delle migliori occasioni che puoi trovare oggi se sei alla ricerca di un telefono top di gamma.

Lo smartphone di Samsung non ha bisogno di molte presentazioni. Parliamo di un ottimo telefono che assicura prestazioni top in qualsiasi momento e con un comparto fotografico con pochi eguali. La scheda tecnica si basa su un processore Snapdragon 8 Elite supportato da ben 12 gigabyte di RAM, mentre il display Dynamic AMOLED 2x da 6,2 pollici lo rende anche molto fluido nella vita di tutti i giorni. Il comparto fotografico è dotato di una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel che assicura scatti perfetti in ogni situazione. La batteria ti accompagna per tutto il giorno senza troppi patemi.

Galaxy S25: prezzo, offerta e sconto Amazon

Ottima occasione per lo smartphone top di Samsung. Da oggi è disponibile su Amazon a un prezzo di 655 euro con uno sconto del 34% che fa scendere il prezzo al minimo storico di quest’ultimo periodo. Il risparmio netto è superiore ai 330 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Un’occasione speciale che non devi assolutamente farti scappare.

Acquistandolo oggi lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato. Una vera promo Amazon per cominciare al meglio il 2026.

Galaxy S25: le caratteristiche tecniche

Quanto di meglio possa offrire il mercato in questo momento. Il Galaxy S25 è uno dei migliori top di gamma che puoi acquistare oggi, che combina prestazioni top a una grande qualità nei materiali e un’affidabilità oramai decennale.

Questo ultimo modello lanciato da Samsung è dotato di una scheda tecnica con pochi eguali, a partire dalla presenza del processore Snapdragon 8 Elite che supporta qualsiasi applicazione e anche il multitasking. A supporto 12 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna, quanto basta per prestazioni fluide e per installare tutto quello che vuoi. Uno dei punti forti degli smartphone Samsung è la presenza dello schermo Dynamic AMOLED 2x, qui con una diagonale da 6,2 pollici e refresh rate fino a 120 Hz. Dimensioni che lo rendono anche compatto e perfetto per essere utilizzato con una sola mano.

Il comparto fotografico è la solita garanzia. Nella parte posteriore trova posto un sensore principale da 50 megapixel, supportato da un obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel e da un teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x. Per i selfie puoi fare affidamento alla fotocamera frontale da 12 megapixel. Samsung ha dotato lo smartphone anche delle migliori tecnologie per l’editing fotografico, a partire dagli avanzati algoritmi di intelligenza artificiale. Ogni foto è un vero capolavoro.

Chiudiamo con l’ottima batteria che ti accompagna per tutto il giorno senza troppi problemi. Inoltre, lo smartphone è dotato della piattaforma Galaxy AI sviluppata direttamente da Samsung e che mette a disposizione tanti strumenti utili che semplificano le piccole azioni quotidiane. Puoi, ad esempio, riassumere in poco tempo interi documenti e presentazioni, oppure i messaggi vocali.

