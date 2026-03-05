Galaxy S25, il prezzo sprofonda su Amazon: va comprato subito

Lo smartphone top di Samsung è disponibile in promo con uno sconto superiore ai 500 euro. Prestazioni al top, fotocamera professionale e batteria a lunga durata.

MisterGadget.Tech

Quando debutta un nuovo prodotto sul mercato, è il momento perfetto per puntare sul modello precedente. E lo dimostra l’ottima promo disponibile da oggi su Amazon per il Galaxy S25 Plus. Lo smartphone top di Samsung è in offerta con uno sconto del 40% che fa scendere il prezzo a 809,80 euro, con un risparmio netto su quello di listino di poco superiore ai 500 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Un prezzo speciale per un telefono che si posiziona nella fascia alta del mercato e che assicura prestazioni al top.

Galaxy S25 Plus

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, hai quattordici giorni dalla consegna. Devi essere velocissimo, le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Samsung

Galaxy S25 Plus

Nonostante sia uscito sul mercato da un anno, il Galaxy S25 Plus resta ancora uno dei migliori modelli sul mercato. Uno smartphone dotato di componenti di ultima generazione e che assicura prestazioni top. Rispetto al modello “base", la versione Plus si differenzia per la grandezza dello schermo e per la capacità della batteria. Andiamo per ordine e analizziamo la scheda tecnica.

Il primo elemento che salta immediatamente all’occhio è il display Dynamic AMOLED 2x da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche fluido con le app che utilizzi maggiormente, come i social e i videogame. Le prestazioni sono assicurate dal chip Snapdragon 8 Elite con a supporto 12 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

Il comparto fotografico è quello di un top di gamma. Nella parte posteriore trova posto una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, fotocamera ultragrandangolare da 12 megapixel e teleobiettivo da 10 megapixel con zoom 3x. La fotocamera frontale da 12 megapixel assicura selfie perfetti in ogni situazione.

La batteria da 4900 mAh ti accompagna per tutto il giorno e si ricarica anche rapidamente. Lo smartphone è dotato anche della piattaforma Galaxy AI che mette a disposizione tanti strumenti utili che ti semplificano la giornata. Ad esempio, puoi creare rapidamente riassunti fatti con l’intelligenza artificiale, oppure traduzioni in tempo reale.

Galaxy S25 Plus