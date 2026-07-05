Galaxy S25, a questo prezzo è un best-buy: sconto speciale su Amazon

Il Galaxy S25 è in promo speciale con uno sconto del 40% e risparmi quasi 400 euro. Prezzo al minimo e fai un mega affare.

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Occasione speciale su Amazon per acquistare uno smartphone top a un prezzo mai visto prima. Da oggi, infatti, sul sito di e-commerce troviamo il Galaxy S25 con uno sconto di ben il 40% e risparmi poco più di 400 euro sul prezzo di listino. Uno sconto shock per un telefono di fascia altissima e che, nonostante sia uscito sul mercato da poco più di un anno, resta ancora uno dei migliori, soprattutto a questo prezzo. Lo smartphone è anche uno dei pochi sul mercato che puoi ancora controllare con una sola mano grazie al display Dynamic AMOLED da 6,2 pollici. Prestazioni ottime con il processore Snapdragon di ultima generazione e tripla fotocamera posteriore di livello professionale.

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Galaxy S25: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta e prezzo sbalorditivo per il Galaxy S25. Lo smartphone di Samsung è disponibile in promo a un prezzo di 593,47 euro con uno sconto del 40% su quello di listino. Il risparmio è notevole e sfiora i 400 euro. Per un telefono top di gamma è un’occasione unica. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo puoi ricevere anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Essendo un dispositivo spedito da Amazon, hai quattordici giorni di tempo per effettuare il reso gratuito.

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Galaxy S25: le caratteristiche tecniche

Il Galaxy S25 resta uno dei migliori telefoni Samsung sul mercato. Uno smartphone realizzato con molta cura e con componenti affidabili e che assicurano prestazioni nel tempo.

Come nella maggior parte dei telefoni del colosso sud-coreano, uno dei punti forti è lo schermo. Sul Galaxy S25 è presente un display Dynamic AMOLED 2x da 6,2 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz. Dimensioni contenute che lo rendono uno dei telefoni più piccoli in circolazione e la scelta perfetta per chi non ama utilizzare smartphone troppo grandi. Le prestazioni, invece, sono assicurate da un processore Snapdragon 8 Elite con a supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

Il comparto fotografico è di livello assoluto. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel e teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x per ottime foto anche in lontananza. La fotocamera selfie è da 12 megapixel. A tutto questo bisogna aggiungere gli algoritmi avanzati di intelligenza artificiale che ti aiutano nel migliorare qualsiasi scatto.

Restando in tema di AI, Samsung ha dotato il telefono del sistema Galaxy AI che mette a disposizione tutta una serie di strumenti che ti semplificano la vita, dal traduttore in tempo reale per le chiamate all’estero alla funzione per riassumere interi documenti o note vocali. Chiudiamo con la batteria che ti supporta per tutto il giorno.

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