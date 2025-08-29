Galaxy S25, con lo sconto speciale Amazon il prezzo crolla

Samsung

Il re degli smartphone compatti al prezzo più basso dell’ultimo periodo. Parliamo del Galaxy S25, uno dei pochi telefoni top di gamma ad avere ancora delle dimensioni compatte e che può essere utilizzato facilmente con una sola mano. Il merito è della scelta fatta da Samsung da oramai diversi anni di dotare il suo telefono di punta di uno schermo da 6,2 pollici e di cornici praticamente inesistenti. A catturare l’attenzione oggi, però, è l’offerta lampo disponibile su Amazon che ti fa risparmiare quasi 250 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Condizioni irripetibili e che non devi assolutamente farti sfuggire.

Oltre ad avere un display compatto, il Galaxy S25 è dotato di una scheda tecnica con pochi eguali. Le prestazioni sono assicurate dall’ottimo Snapdragon 8 Elite, mentre il reparto fotografico è composto da una tripla fotocamera con sensore principale da ben 50 megapixel e da un teleobiettivo con zoom ottico 3x. E per chiudere trovi anche Galaxy AI, la piattaforma di intelligenza artificiale di Samsung, aggiornata con le ultime funzionalità e gli ultimi strumenti. Non perdere altro tempo e approfitta immediatamente di questa promo unica.

Galaxy S25: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo imperdibile su Amazon per il Galaxy S25. Da oggi lo smartphone top di gamma di Samsung è disponibile al minimo storico con uno sconto del 24% e lo paghi 749 euro. Il risparmio netto sfiora i 250 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 149,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

Disponibile anche il servizio Recommerce che valuta il tuo vecchio smartphone e ti permette di ottenere il valore di permuta stimato direttamente sul conto corrente.

Lo smartphone è già disponibile per essere spedito e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni da quando ti viene recapitato.

Galaxy S25: le caratteristiche tecniche

La bontà di questo ultimo smartphone top di gamma Samsung è sottolineata anche dall’etichetta "Scelta Amazon" presente nella pagina prodotto e che viene rilasciata solamente per quei dispositivi che rispettano alcuni requisiti di qualità.

Le qualità del Galaxy S25 sono sotto gli occhi di tutti e per capirlo basta analizzare nel dettaglio la scheda tecnica, partendo dall’elemento più importante: il display. Lo smartphone è equipaggiato con uno schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,2 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche fluido nell’utilizzo di tutti i giorni. Sotto la scocca trova posto l’ottimo Snapdragon 8 Elite ottimizzato appositamente per questo telefono, supportato da 12 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna.

Come in tutti i telefoni top di gamma di Samsung, è presente anche un comparto fotografico di livello assoluto. Nella parte posteriore troviamo un sensore principale da 50 megapixel, supportato da un obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel e da un teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x. Un sistema di fotocamere versatile e che permette di scattare foto e registrare video in qualsiasi situazione. E in ogni momento hai il supporto dell’intelligenza artificiale che interviene in tempo reale per migliorare foto e video.

Intelligenza artificiale che permea lo smartphone in ogni funzione grazie a Galaxy AI, la piattaforma sviluppata appositamente per i dispositivi mobile di Samsung. Hai a disposizione strumenti avanzati che ti semplificano la vita di tutti i giorni, come ad esempio il traduttore in tempo reale. Chiudiamo con la batteria che ti fa arrivare a fine giornata senza troppi patemi.

