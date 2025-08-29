Libero
Galaxy S25, con lo sconto speciale Amazon il prezzo crolla

Da oggi trovi il Galaxy S25 in promo con uno sconto di quasi 250 euro e approfitti del prezzo più basso di sempre. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Pubblicato:

samsung-galaxy-s25 Samsung

Il re degli smartphone compatti al prezzo più basso dell’ultimo periodo. Parliamo del Galaxy S25, uno dei pochi telefoni top di gamma ad avere ancora delle dimensioni compatte e che può essere utilizzato facilmente con una sola mano. Il merito è della scelta fatta da Samsung da oramai diversi anni di dotare il suo telefono di punta di uno schermo da 6,2 pollici e di cornici praticamente inesistenti. A catturare l’attenzione oggi, però, è l’offerta lampo disponibile su Amazon che ti fa risparmiare quasi 250 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Condizioni irripetibili e che non devi assolutamente farti sfuggire.

Oltre ad avere un display compatto, il Galaxy S25 è dotato di una scheda tecnica con pochi eguali. Le prestazioni sono assicurate dall’ottimo Snapdragon 8 Elite, mentre il reparto fotografico è composto da una tripla fotocamera con sensore principale da ben 50 megapixel e da un teleobiettivo con zoom ottico 3x. E per chiudere trovi anche Galaxy AI, la piattaforma di intelligenza artificiale di Samsung, aggiornata con le ultime funzionalità e gli ultimi strumenti. Non perdere altro tempo e approfitta immediatamente di questa promo unica.

Galaxy S25: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo imperdibile su Amazon per il Galaxy S25. Da oggi lo smartphone top di gamma di Samsung è disponibile al minimo storico con uno sconto del 24% e lo paghi 749 euro. Il risparmio netto sfiora i 250 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 149,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

Disponibile anche il servizio Recommerce che valuta il tuo vecchio smartphone e ti permette di ottenere il valore di permuta stimato direttamente sul conto corrente.

Lo smartphone è già disponibile per essere spedito e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni da quando ti viene recapitato.

Galaxy S25: le caratteristiche tecniche

La bontà di questo ultimo smartphone top di gamma Samsung è sottolineata anche dall’etichetta "Scelta Amazon" presente nella pagina prodotto e che viene rilasciata solamente per quei dispositivi che rispettano alcuni requisiti di qualità.

Le qualità del Galaxy S25 sono sotto gli occhi di tutti e per capirlo basta analizzare nel dettaglio la scheda tecnica, partendo dall’elemento più importante: il display. Lo smartphone è equipaggiato con uno schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,2 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche fluido nell’utilizzo di tutti i giorni. Sotto la scocca trova posto l’ottimo Snapdragon 8 Elite ottimizzato appositamente per questo telefono, supportato da 12 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna.

Come in tutti i telefoni top di gamma di Samsung, è presente anche un comparto fotografico di livello assoluto. Nella parte posteriore troviamo un sensore principale da 50 megapixel, supportato da un obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel e da un teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x. Un sistema di fotocamere versatile e che permette di scattare foto e registrare video in qualsiasi situazione. E in ogni momento hai il supporto dell’intelligenza artificiale che interviene in tempo reale per migliorare foto e video.

Intelligenza artificiale che permea lo smartphone in ogni funzione grazie a Galaxy AI, la piattaforma sviluppata appositamente per i dispositivi mobile di Samsung. Hai a disposizione strumenti avanzati che ti semplificano la vita di tutti i giorni, come ad esempio il traduttore in tempo reale. Chiudiamo con la batteria che ti fa arrivare a fine giornata senza troppi patemi.

I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

