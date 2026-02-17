Galaxy S25, sconto speciale Amazon: il prezzo crolla al minimo storico

Il Galaxy S25 è in offerta con uno sconto che ti fa risparmiare più di 350 euro e lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero.

Se cerchi un telefono top di gamma dalle dimensioni compatte, uno dei migliori che puoi trovare sul mercato è sicuramente il Galaxy S25. Uscito sul mercato da poco meno di un anno, resta uno dei telefoni più performanti e affidabili, grazie a una scheda tecnica e a componenti di ultima generazione. Smartphone che è protagonista anche di una delle migliori promo del giorno. Su Amazon, infatti, è disponibile con uno sconto del 36% che fa crollare il prezzo al minimo storico e risparmi poco più di 350 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Il Galaxy S25 ha tutto quello che richiedi a un telefono top di gamma nel 2026, a partire da uno schermo fluido e molto luminoso. Rispetto a tanti altri dispositivi, è anche maneggevole grazie al pannello da 6,2 pollici. Prestazioni al top assicurate dal processore Snapdragon 8 Elite, mentre nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e con teleobiettivo con zoom 3x. Samsung ha anche dotato lo smartphone della piattaforma Galaxy AI che mette a disposizione tanti strumenti AI che ti semplificano la giornata.

Galaxy S25: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il calo di prezzo improvviso rende il Galaxy S25 lo smartphone da acquistare assolutamente oggi. Su Amazon è disponibile con uno sconto del 36% che fa scendere il prezzo a 629 euro, con un risparmio netto su quello di listino di 360 euro. Le condizioni di acquisto sono impreziosite dalla possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 125,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Ricevi in regalo anche la cover ufficiale di Milano-Cortina.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato. Non perdere tempo, la promo e le scorte possono terminare da un momento all’altorl.

Galaxy S25: le caratteristiche tecniche

Il Galaxy S25 abbina prestazioni al top con un’affidabilità che ti accompagna per diversi anni, grazie ad aggiornamenti software continui. La scheda tecnica si basa su componenti di ultima generazione, come ad esempio il processore Snapdragon 8 Elite che non solo assicura prestazioni al top, ma anche temperature sempre sotto controllo per non surriscaldare la batteria. A supporto hai 12 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. Uno dei punti forti è il display Dynamic AMOLED 2x da 6,2 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz. Oltre a una maggiore fluidità, il pannello rende lo smartphone anche maneggevole e lo puoi utilizzare con una sola mano.

Il comparto fotografico è un altro dei fiori all’occhiello del dispositivo. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel e teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x. Per i selfie hai a disposizione una fotocamera frontale da 12 megapixel. A supporto hai anche le funzioni di editing avanzate sviluppate da Samsung e che sfruttano al meglio gli algoritmi di intelligenza artificiale.

Chiudiamo con l’ottima batteria che ti accompagna per tutto il giorno e che si ricarica anche abbastanza rapidamente.

