Galaxy S25, il prezzo sprofonda al minimo storico: sconto esagerato

Lo smartphone top di Samsung è in offerta con uno sconto di quasi 300 euro e approfitti del minimo storico. Lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero.

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Un’occasione da cogliere al volo per uno degli smartphone più interessanti disponibili sul mercato. Parliamo del Galaxy S25, telefono di Samsung uscito sul mercato da poco più di un anno, ma dotato di una scheda tecnica ancora molto attuale. Grazie alla promo di Amazon il prezzo crolla al minimo storico dell’ultimo periodo e approfitti di una super occasione. Il merito è dello sconto del 29% che fa risparmiare quasi 300 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Condizioni d’acquisto irripetibili e che durano solamente pochi giorni. Il Galaxy S25 su basa su un display Dynamic AMOLED da 6,2 pollici, processore Snapdragon che assicura prestazioni sempre al top e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel. Un telefono top a un prezzo mai visto prima.

Galaxy S25

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Galaxy S25: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta speciale per il Galaxy S25. Grazie allo sconto del 29% disponibile da oggi su Amazon il prezzo scende a 699 euro, con un risparmio di quasi 300 euro su quello consigliato. Le condizioni d’acquisto sono impreziosite dalla possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero da 139,80 euro al mese utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto.

La disponibilità dello smartphone top è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Essendo un prodotto venduto e spedito da Amazon, hai quattordici giorni di tempo per effettuare il reso gratuito.

Galaxy S25

Galaxy S25: le caratteristiche tecniche

La qualità e l’affidabilità Samsung a un prezzo mai visto prima. Il Galaxy S25 è il protagonista di una delle migliori promo di oggi e acquisti uno dei migliori telefoni disponibili sul mercato.

La scheda tecnica dello smartphone si basa su un display Dynamic AMOLED 2x da 6,2 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto più fluido nella vita di tutti i giorni. Uno schermo che si distingue anche per la luminosità elevata anche sotto la luce del sole. Le prestazioni sono assicurate dall’ottimo processore Snapdragon 8 Elite supportato da 12 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna.

Come in tutti gli smartphone top di Samsung, il comparto fotografico è di livello assoluto. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel e un teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x. Un sistema di fotocamere versatile e che si presta a qualsiasi situazione. Per i selfie puoi fare affidamento alla fotocamera frontale da 12 megapixel.

La batteria è una garanzia e ti accompagna per tutto il giorno senza troppi patemi. Si ricarica anche abbastanza velocemente e hai il 100% di autonomia in poco meno di trenta minuti. A bordo è presente anche la piattaforma Galaxy AI che mette a disposizione gratuitamente strumenti che ti semplificano il lavoro quotidiano.

Galaxy S25