Galaxy S25, il prezzo crolla al minimo storico: va comprato subito

Prezzo speciale per il Galaxy S25 FE. Da oggi è disponibile in offerta su Amazon con uno sconto di ben 250 euro e hai anche la possibilità di pagarlo a rate.

MisterGadget.Tech

L’occasione del giorno se sei alla ricerca di uno smartphone top e non vuoi spendere cifre esagerate. Da oggi su Amazon è disponibile il Galaxy S25 FE di Samsung in promo con un super sconto del 28% e il prezzo scende a 599 euro. Un’ottima occasione per un telefono con pochi punti deboli e che assicura prestazioni superiori alla media. Il risparmio netto è di poco superiore ai 200 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 119,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Uno smartphone che molto spesso viene sottovalutato quando si valuta l’acquisto di un dispositivo top, ma che in realtà vale molto più di quanto lo paghi. Non perdere questa opportunità e clicca immediatamente sul link per accedere alla promo.

Galaxy S25 FE

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia" e “offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da quando e da dove viene effettuato l’ordine. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato.

Galaxy S25 FE

Amazon

La gamma Galaxy FE ha un obiettivo preciso: soddisfare le richieste degli utenti. Non a caso FE è l’acronimo di Fan Edition e Samsung per realizzarlo ascolta i consigli degli utenti. Questo modello parte dalla base del Galaxy S25, e va a cambiare singole componenti tecniche che assicurano prestazioni top.

Partiamo dal primo elemento che cattura subito l’attenzione: lo schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, per una maggiore fluidità nella vita di tutti i giorni. Ottima anche la luminosità che lo rende visibile anche sotto la luce diretta del sole. Le prestazioni sono assicurate dal processore Exynos 2400 supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna.

Come in tutti gli smartphone top di gamma di Samsung trova posto anche un comparto fotografico da top di gamma. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, supportato da un obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel e un teleobiettivo da 8 megapixel con zoom ottico 3x. Per gli scatti frontali puoi fare affidamento alla fotocamera selfie da 12 megapixel. Un sistema di fotocamere versatile che ti permette di scattare ottime immagini in qualsiasi situazione.

Chiude la scheda tecnica una batteria da 4900 mAh che ti accompagna per tutto il giorno e supporta anche la ricarica rapida.

Galaxy S25 FE