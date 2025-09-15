Galaxy S25 FE, con lo sconto speciale di Amazon il prezzo crolla al minimo storico

MisterGadget.Tech

La novità più interessante di queste ultime settimane nel mondo mobile è il Galaxy S25 FE, nuovo smartphone top di gamma lanciato da Samsung e che si va ad aggiungere a una gamma di modelli già abbastanza ampia. Un telefono con una propria personalità e che è stato realizzato da Samsung seguendo i consigli degli utenti (FE è l’acronimo di Fan Edition). Le caratteristiche tecniche non tradiscono le intenzioni del colosso sud-coreano: lanciare un telefono che abbini a un design ricercato componenti da top di gamma. Per questo troviamo un display Dynamic AMOLED 2x da 6,7 pollici, un processore Exynos dalle prestazioni elevate e una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel.

Oggi, però, non siamo qui per decantare le caratteristiche tecniche del dispositivo, bensì per parlare dell’ottima offerta di lancio disponibile su Amazon. Lo smartphone infatti, è disponibile con una promo esclusiva di Amazon da cogliere al volo. Oltre allo sconto fisso, è disponibile un coupon sconto di 100 euro che fa crollare il prezzo. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Puoi scegliere tra diverse colorazioni: non perdere questa occasione.

Galaxy S25 FE

Galaxy S25 FE

Galaxy S25 FE

Galaxy S25 FE

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Galaxy S25 FE: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta disponibile per il Galaxy S25 FE è davvero molto interessante, soprattutto per uno smartphone uscito sul mercato da pochissimi giorni. Grazie all’offerta esclusiva di Amazon è disponibile a un prezzo di 669 euro, con un risparmio di ben 160 euro su quello di listino. Il merito è dello sconto fisso in pagina a cui aggiungere un coupon automatico di 100 euro che si attiva in fase di check-out. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di pagamento. La promo non finisce qui: se hai l’abbonamento a Prime Student il prezzo scende di altri 50 euro e lo paghi solamente 619 euro.

Se hai un vecchio smartphone, puoi utilizzare il servizio Recommerce di Amazon che valuta il tuo dispositivo e ottieni il valore di permuta direttamente sul conto corrente.

La disponibilità del telefono è immediata e lo puoi ricevere a casa anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Per il reso gratuito hai come sempre quattordici giorni di tempo.

Galaxy S25 FE

Galaxy S25 FE

Galaxy S25 FE

Galaxy S25 FE

Galaxy S25 FE: le caratteristiche tecniche

Il Galaxy S25 FE è lo smartphone più recente lanciato da Samsung e si presenta come l’ultima evoluzione della linea Fan Edition, pensata per portare l’innovazione dei top di gamma Galaxy a un pubblico più ampio.

Lo smartphone ha le caratteristiche tipiche di un top di gamma, a partire fin dal design. Il dispositivo vanta un design elegante e robusto, con un telaio in Armor Aluminum e una certificazione IP68 che garantisce resistenza a polvere e acqua. Il suo display Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici offre immagini con colori ricchi e neri profondi, mentre la frequenza di aggiornamento a 120 Hz assicura una fluidità eccezionale nell’utilizzo quotidiano.

Al cuore del Galaxy S25 FE batte il potente processore Exynos 2400, che gestisce con facilità le app più esigenti e le nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale Galaxy AI, come la Modifica Generativa che permette di rimuovere oggetti indesiderati dalle foto. Merito anche degli 8 gigabyte di RAM e dei 256 gigabyte di memoria interna.

Il comparto fotografico è un altro punto di forza, con una tripla fotocamera posteriore che include un sensore principale da 50 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un obiettivo ultra-grandangolare da 12 megapixel e un teleobiettivo da 8 megapixel con zoom ottico 3x. Per i selfie, la fotocamera frontale da 12 megapixel cattura ritratti dettagliati con texture più morbide e naturali, un miglioramento significativo rispetto ai modelli precedenti.

La batteria da 4.900 mAh offre un’autonomia eccellente per l’intera giornata, supportando la ricarica rapida che ti permette di avere il 100% di autonomia in poco tempo. Uno smartphone completo e versatile, che solo per poche ore trovi a un prezzo mai visto prima.

Galaxy S25 FE

Galaxy S25 FE

Galaxy S25 FE

Galaxy S25 FE