Galaxy S25, prezzo in picchiata con lo sconto Amazon: va comprato subito

Da oggi trovi lo smartphone top di Samsung al minimo storico e con uno sconto superiore ai 300 euro. Ottimo schermo, processore prestazionale e fotocamera da 50 megapixel.

In questi anni Samsung ci ha stupito con il lancio di tantissimi smartphone, tutti con caratteristiche molto definite e utili per gli utenti. In questo filone rientra anche il Galaxy S25 FE, ultima creazione del colosso sud-coreano in tema di telefoni top di gamma. Uno smartphone con una scheda tecnica molto interessante e con componenti che assicurano prestazioni top. Il tutto supportato da Galaxy AI, la piattaforma di intelligenza artificiale che ti aiuta con strumenti utili e in continuo aggiornamento.

Oggi, però, a catturare l’attenzione non sono tanto le caratteristiche dello smartphone, bensì l’offerta disponibile su Amazon. Una promo lampo che fa scendere il prezzo al minimo storico grazie al super sconto del 38%. Risparmi più di 300 euro e fai un super affare. Ti consigliamo di approfittarne immediatamente: le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Galaxy S25 FE: prezzo, offerta e sconto Amazon

Super occasione per il Galaxy S25 FE. Lo smartphone di Samsung è disponibile su Amazon a un prezzo di 509,99 euro con uno sconto del 38% rispetto a quello di listino. Si tratta del minimo storico e di una delle migliori occasioni di tutto il web. Il risparmio netto rispetto a quello consigliato è di poco superiore ai 300 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che puoi attivare in fase di check-out.

Lo smartphone è già disponibile per essere spedito e per la consegna devi aspettare pochissimo. Per il reso gratuito, invece, come per tutti gli acquisti fatti in questo periodo, hai tempo fino al 15 gennaio 2026. Condizioni che difficilmente trovi sugli altri siti di e-commerce. Non perdere l’opportunità di acquistare un telefono top a un prezzo mai visto prima.

Galaxy S25 FE: le caratteristiche tecniche

Una delle ultime novità in casa Samsung è il Galaxy S25 FE, versione dello smartphone top di gamma che si aggiunge alle tante già in commercio, ma che porta con sé una ventata di freschezza. FE è l’acronimo di Fan Edition e questo smartphone risponde proprio alle richieste degli utenti. Un telefono dalle prestazioni top, ma anche con un design ricercato e con componenti uniche.

Lo smartphone è elegante e sottile rispetto ai suoi "fratelli", ma allo stesso tempo riesce a soddisfare anche gli utenti più esigenti. La scheda tecnica è il fiore all’occhiello grazie a componenti di ultimissima generazione, a partire dall’ottimo display Dynamic AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz. Le prestazioni, invece, sono assicurate dal processore Exynos 2400 (prodotto e ottimizzato dalla stessa Samsung) supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna.

Uno dei punti forti dello smartphone è il comparto fotografico. Il merito è dei sensori scelti dal colosso sud-coreano, ma anche della tecnologia ProVisual Engine potenziata dall’intelligenza artificiale che permette di scattare ottime foto in qualsiasi situazione. Nella parte posteriore trova posto un sistema a tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel e teleobiettivo da 8 megapixel con zoom ottico 3x. La fotocamera per i selfie, invece, è da 12 megapixel. Hai la possibilità anche di registrare video notturni pieni di dettagli.

Chiudiamo con una batteria da 4900 mAh con cui arrivi a fine giornata senza troppi problemi ed è supportato anche dalla ricarica rapida. Infine, lo smartphone abbraccia l’intelligenza artificiale grazie a Galaxy AI, la piattaforma sviluppata da Samsung e che offre tanti strumenti che ti supportano durante la giornata.

