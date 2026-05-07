Galaxy S25, prezzo in picchiata con lo sconto Amazon: minimo storico

Il Galaxy S25 FE è in promo speciale con uno sconto che ti fa risparmiare più di 200 euro su quello di listino. Schermo super fluido e tripla fotocamera posteriore.

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Uno smartphone top di gamma troppo spesso sottovalutato, ma che in realtà si rivela essere uno dei migliori nella sua fascia di prezzo. Parliamo del Galaxy S25 FE, telefono con una scheda tecnica che non teme confronti e realizzato da Samsung seguendo i consigli degli utenti. FE, infatti, è l’acronimo di Fan Edition e identifica una particolare gamma di smartphone realizzati seguendo i consigli degli appassionati. Questo Galaxy S25 FE è dotato di uno schermo super fluido, un ottimo processore che assicura prestazioni top ed è dotato di una tripla fotocamera posteriore per scatti professionali. Oggi, però, parliamo dello smartphone di Samsung soprattutto per l’offerta disponibile su Amazon: grazie allo sconto del 29% risparmi più di 200 euro e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. Approfitti del minimo storico e acquisti un telefono affidabile e realizzato con molta cura.

Galaxy S25 FE

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Galaxy S25 FE: prezzo, offerta e sconto Amazon

Torna in super promo lo smartphone top di Samsung. Da oggi il Galaxy S25 FE è disponibile a un prezzo di 599 euro con uno sconto del 28% su quello di listino. Un risparmi netto di poco superiore ai 200 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato. Un’occasione lampo che non ti devi far scappare.

Galaxy S25 FE

Galaxy S25 FE: le caratteristiche tecniche

Il Galaxy S25 FE segue il solco tracciato dal fratello "minore", ma se ne discosta per alcune caratteristiche tecniche. Lo smartphone è a tutti gli effetti un top di gamma e lo si intuisce fin dal display. Samsung ha optato per uno schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto più fluido nell’utilizzo quotidiano. Lo schermo è anche molto luminoso e non hai problemi a utilizzarlo sotto la luce del sole. Le prestazioni sono assicurate dal processore Exynos 2400, prodotto da Samsung e ottimizzato appositamente per questo modello. A supporto anche 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

Il comparto fotografico è una garanzia, e non potrebbe essere altrimenti. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel e teleobiettivo da 8 megapixel con zoom ottico 3x. Un sistema di fotocamere che si adatta a qualsiasi situazione e che esprime il meglio anche quando c’è poca luce. Per i selfie puoi fare affidamento alla fotocamera frontale da 12 megapixel. A supporto hai anche gli algoritmi di intelligenza artificiale che ti aiutano nella fase di post editing.

Chiudiamo con la batteria da 4900 mAh che ti permette di coprire un’intera giornata senza troppi patemi. La ricarica rapida permette di avere il 100% di autonomia in poco tempo. Un telefono completo e da oggi a un prezzo mai visto prima.

Galaxy S25 FE