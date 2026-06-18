Galaxy S25 al minimo storico: è lui lo smartphone da comprare oggi?

Il Galaxy S25 FE è in promo con uno sconto di ben 300 euro e il prezzo crolla al minimo storico. Schermo Dynamic AMOLED da 6,7 pollici, processore super prestazionale e fotocamera da 50 megapixel.

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Torna in offerta con una nuova promo e con un nuovo minimo storico il Galaxy S25 FE, smartphone top di Samsung poco tenuto in considerazione quando si deve valutare l’acquisto di un nuovo telefono. Il Galaxy S25 FE si posiziona nella fascia alta del mercato e il merito è delle componenti scelte da Samsung: schermo super fluido, ottimo processore che assicura prestazioni top e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel. Un telefono che, come suggerisce il nome, è stato realizzato in collaborazione con gli utenti (FE è l’acronimo di Fan Edition). Come detto, lo smartphone Samsung è disponibile in offerta con uno sconto del 36% e risparmi ben 300 euro su quello di listino. Un’ottima soluzione per chi è alla ricerca di uno smartphone, ma un prezzo accessibile.

Galaxy S25 FE

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Galaxy S25 FE: prezzo, offerta e sconto Amazon

Uno dei migliori telefoni top che puoi acquistare oggi. Su Amazon è disponibile il Galaxy S25 FE a un prezzo di 529 euro con uno sconto del 36% su quello di listino. Sconto che si tramuta in un risparmio netto di 300 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Si tratta anche del minimo storico.

Lo smartphone è già disponibile per essere spedito e acquistandolo oggi lo ricevi a casa in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Come per la maggior parte dei prodotti venduti e spediti da Amazon hai quattordici giorni di tempo per effettuare il reso gratuito.

Galaxy S25 FE

Galaxy S25 FE: le caratteristiche tecniche

Uno smartphone che segue il solco tracciato dal Galaxy S25, ma con alcune novità sostanziali per quanto riguarda la scheda tecnica. La scheda tecnica mostra tutte le potenzialità di questo dispositivo, a partire dal display Dynamic AMOLED 2x da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz per una maggiore fluidità nella vita di tutti i giorni. Sul fronte delle prestazioni, lo smartphone si affida all’ottimo processore Exynos 2400 supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna.

Il comparto fotografico posiziona lo smartphone nella fascia alta del mercato. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel e teleobiettivo da 8 megapixel con zoom ottico 3x. Per i selfie puoi fare affidamento sulla fotocamera frontale da 12 megapixel. Le foto e i video sono luminosi anche quando c’è poca luce e il merito è degli algoritmi di intelligenza artificiale.

Anche la batteria è una garanzia: grazie alla capacità di 4900 mAh arrivi a fine giornata senza troppi problemi e puoi utilizzare anche la ricarica rapida per avere il 100% di autonomia in poco tempo.

Galaxy S25 FE

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