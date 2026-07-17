Galaxy S25, prezzo sprofonda al minimo storico: occasione unica

Il Galaxy S25 FE è in offerta al minimo storico con uno sconto che ti fa risparmiare più di 200 euro e approfitti del minimo storico. Schermo super fluido, ottime prestazioni e fotocamera da 50 megapixel.

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La qualità Samsung e le prestazioni di un vero top di gamma a un prezzo mai visto prima. Parliamo dell’ottima occasione disponibile da oggi su Amazon per il Galaxy S25 FE, telefono top del produttore sudcoreano dotato di componenti che assicurano prestazioni top. Lo smartphone è in offerta con uno sconto del 32% e il prezzo scende al minimo storico con un risparmio netto di circa 230 euro. Lo paghi quanto un medio di gamma, ma le prestazioni assicurate sono di livello superiore: processore Exynos progettato appositamente per questo modello, schermo super fluido e una batteria che dura per tutto il giorno. Un telefono progettato appositamente per gli utenti e che non ha nulla in meno rispetto ad altri modelli molto più blasonati. Una promo da non lasciarsi sfuggire.

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Galaxy S25 FE: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta lampo e pochissime scorte ancora disponibili per il Galaxy S25 FE. Da oggi lo troviamo su Amazon a un prezzo di 474,50 euro con uno sconto del 32% rispetto a quello di listino. Per il telefono si tratta del minimo storico di quest’ultimo periodo e approfitti anche di un risparmio di circa 230 euro. Puoi dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis.

La disponibilità immediata è un’ottima notizia: acquistandolo oggi lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Per il reso gratuito, invece, hai i classici quattordici giorni da quando il telefono ti viene consegnato.

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Galaxy S25 FE: le caratteristiche tecniche

Uno smartphone poco considerato quando si valuta l’acquisto di un modello top, ma che in realtà assicura ottime prestazioni e ha molto in comune con telefoni molto più costosi. Il Galaxy S25 FE è stato realizzato seguendo alcuni dei consigli forniti dagli appassionati e non a caso FE è l’acronimo di Fan Edition.

Un telefono che, partendo dall’ottimo Galaxy S25, ne va a migliorare alcuni aspetti. Il primo è sicuramente lo schermo: lo smartphone è equipaggiato con un display Dynamic AMOLED 2x da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz. Ottima anche la luminosità e le dimensioni extra large lo rendono perfetto anche per vedere film e serie TV quando sei in viaggio. Le prestazioni sono assicurate dal processore Exynos 2400 ottimizzato appositamente per questo modello con a supporto 8 gigaybte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

Il comparto fotografico è una garanzia. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel e un teleobiettivo da 8 megapixel con zoom ottico 3x. Per i selfie, invece, puoi fare affidamento alla fotocamera frontale da 12 megapixel. Un sistema di fotocamere equilibrato e che assicura ottimi scatti e video in qualsiasi situazione, anche quando c’è poca luce.

Altra differenza rispetto al Galaxy S25 è la batteria di grandezza maggiore. Grazie a una capacità di 4900 mAh dura per tutto il giorno senza troppi patemi. Lo smartphone è anche dotato delle funzioni avanzate AI sviluppate da Samsung per i suoi dispositivi. Tanti strumenti gratuiti che ti aiutano nella vita di tutti i giorni, come ad esempio a riassumere messaggi e note vocali, oppure a scrivere documenti e messaggi. Un telefono completo e che da oggi trovi a un super prezzo.

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Ecco 5 smartphone in offerta da oggi su Amazon

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