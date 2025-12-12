Galaxy S25, a questo prezzo va comprato subito: sconto incredibile

Il Galaxy S25 FE è disponibile in promo con uno sconto del 32% e risparmi più di 250 euro su quello di listino. Ottime prestazioni, fotocamera da 50 megapixel e batteria top.

MisterGadget.Tech

Alla gamma dei Galaxy S25 lanciata a inizio anno, si è aggiunto da pochi mesi anche il Galaxy S25 FE, versione rinnovata sotto diversi aspetti e con caratteristiche tipiche dei top di gamma. Uno smartphone che, come suggerisce l’acronimo Fan Edition (FE), nasce sotto i consigli degli utenti: schermo più grande, una maggiore autonomia della batteria e la solita affidabilità Samsung. A tutto questo si aggiunge anche un comparto fotografico di primo livello grazie alla fotocamera principale da 50 megapixel.

Un telefono, insomma, che si va ad aggiungere ai tanti top di gamma presenti sul mercato. Da oggi, però, si contraddistingue per un aspetto non indifferente: il prezzo. Infatti su Amazon è disponibile in offerta con uno sconto del 32% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi centinaia di euro. Diventa un vero best-buy ed è lo smartphone perfetto da regalare a Natale. Un’occasione da non farsi assolutamente scappare.

Galaxy S25 FE

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Galaxy S25 FE: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo che scende al minimo storico e offerta speciale per il Galaxy S25 FE. Da oggi, infatti, trovi lo smartphone top di Samsung in promo con uno sconto del 32% e lo paghi 559 euro, con un risparmio netto di poco superiore ai 260 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni (consegna assicurata entro Natale). Per il reso gratuito, invece, hai tempo fino al 15 gennaio 2026 in modo da poterlo regalare per Natale e testarne tutte le funzionalità.

Galaxy S25 FE

Galaxy S25 FE: le caratteristiche tecniche

Uno smartphone, mille sfaccettature. Il Galaxy S25 FE è un’ottima alternativa poco conosciuta ai tanti smartphone top di gamma che trovi sul mercato, soprattutto al prezzo a cui lo trovi oggi grazie alla promo di Amazon.

Per capire la bontà del dispositivo basta vedere la scheda tecnica e scoprire le componenti. Partiamo dal primo elemento che salta immediatamente all’occhio: il display. Lo smartphone è dotato di uno schermo Dynamic AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto fluido. Le prestazioni sono assicurate dal processore Exynos 2400 con a supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

Uno dei punti di forza dello smartphone è sicuramente il comparto fotografico. Nella parte posteriore trova posto una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel e un teleobiettivo da 8 megapixel con zoom 3x. Un sistema fotografico versatile e che ti permette di scattare ottime foto in qualsiasi situazione. I selfie sono molto nitidi grazie alla fotocamera frontale da 12 megapixel. Non è tutto: hai a disposizione strumenti che sfruttano l’intelligenza artificiale per rendere le foto ancora più belle.

A proposito di intelligenza artificiale, hai pieno accesso a tutte le funzioni e gli strumenti di Galaxy AI, la piattaforma mobile sviluppata da Samsung per semplificarti la vita. Puoi riassumere intere note vocali, documenti , trascrivere call di lavoro in pochissimi secondi. Chiudiamo con l’ottima batteria da 4900 mAh che ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi.

Galaxy S25 FE