Galaxy S25 Edge, il prezzo sprofonda: oggi costa la metà

Il Galaxy S25 Edge è l'ultimo modello della gamma top di Samsung. Da pochi mesi il produttore sud-coreano ha lanciato questo nuovo telefono e si tratta di una novità assoluta. Design completamente rinnovato rispetto a tutti gli altri telefoni presenti sul mercato: super sottile e leggerissimo, ma con una scheda tecnica da telefono premium.

Il Galaxy S25 Edge non cattura l’occhio solo per il design, ma anche per l’ottima scheda tecnica. A bordo trovi le migliori componenti del momento, a partire da un display Dynamic AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione QHD e con refresh rate fino a 120 Hz. Prestazioni straordinarie con l’ultima versione del processore Snapdragon, supportate da 12 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna. La fotocamera principale da 200 megapixel permette di scattare foto e registrare video con una risoluzione elevatissima. La batteria copre tutto il giorno.

Galaxy S25 Edge: prezzo, offerta e sconto Amazon

Galaxy S25 Edge: le caratteristiche tecniche

Un capolavoro tecnologico e uno sguardo verso il futuro. Il Galaxy S25 Edge è una delle novità più interessanti nel panorama mobile lanciate in queste ultimi mesi. Un telefono top di gamma incastonato in un corpo con uno spessore di soli 5,8 millimetri e molto più leggero rispetto ad altri telefoni. Un design innovativo e che lo rende unico nel suo genere.

Oltre allo stile, però, il Galaxy S25 Edge ha anche una scheda tecnica con pochi paragoni. Leggendo la scheda tecnica si percepisce immediatamente che abbiamo a che fare con un telefono premium. Partendo dall’ottimo schermo Dynamic AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione QHD e refresh rate fino a 120 Hz per un utilizzo fluido nella vita di tutti i giorni. Le prestazioni sono assicurate dall’ottimo processore Snapdragon 8 Elite ottimizzato appositamente da Samsung per questo telefono. A completare la scheda tecnica 12 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

Il sistema di fotocamere è quello tipico di un telefono top. Nella parte posteriore è presente una fotocamera principale da 200 megapixel, con a supporto un sensore ultragrandangolare da 12 megapixel. Per gli scatti frontali, invece, è presente una fotocamera da 12 megapixel. Non manca l’aiuto degli algoritmi di intelligenza artificiale che intervengono sia nella fase di scatto sia nell’editing.

Sempre a proposito di intelligenza artificiale, lo smartphone è pervaso dalla piattaforma Galaxy AI e da tutti gli strumenti intelligenti che ti semplificano la vita di tutti i giorni. Hai a disposizione un vero coltellino svizzero: traduzioni in tempo reale, riassunti di documenti e di note vocali, e tantissimo altro. Chiudiamo con la batteria ottimizzata che dura per tutto il giorno.

