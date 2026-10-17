Galaxy S25 in offerta: prezzo in picchiata e sconto esagerato

Il Galaxy S25 Edge è in offerta con uno sconto del 43% e il prezzo sprofonda. Risparmi quasi 400 euro. Schermo super fluido, ottimo processore e fotocamera da 200 megapixel.

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Il Galaxy S25 Edge è uno dei telefoni più interessanti lanciati negli ultimi anni. Un telefono che ha fatto molto parlare di sé per il suo design portato all’estremo. Con uno spessore di soli 5,8 mm, è uno dei più sottili, maneggevoli e leggeri presenti sul mercato. Il tutto senza inficiare le caratteristiche tecniche: resta ed è un vero top di gamma. E lo dimostra la scheda tecnica: schermo Dynamic AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Gen4 Elite e fotocamera posteriore da ben 200 megapixel. Un vero telefono premium che da oggi trovi a un prezzo d’eccezione. Il merito è dell’ottima offerta disponibile su Amazon. Lo smartphone è disponibile con uno sconto del 43% che ti fa risparmiare quasi 400 euro su quello di listino e approfitti di una delle migliori occasioni del giorno. Se sei alla ricerca di uno smartphone top e non vuoi spendere cifre esagerate, non perdere questa offerta.

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Galaxy S25 Edge: prezzo, offerta e sconto Amazon

Non esageriamo nel dire che si tratta di una delle migliori promo disponibili questo weekend per uno smartphone. Il Galaxy S25 Edge è disponibile su Amazon con uno sconto del 43% che fa scendere il prezzo a 521 euro, con un risparmio su quello consigliato di quasi 400 euro. Puoi anche dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Acquistando oggi lo smartphone di Samsung lo ricevi direttamente a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai a disposizione quattordici giorni di tempo nei quali testare tutte le funzionalità.

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Galaxy S25 Edge: le caratteristiche tecniche

Uno degli smartphone più iconici degli ultimi anni. Il Galaxy S25 Edge è la dimostrazione che la tecnologia sa offrirci sempre novità interessanti. La prima caratteristica che salta immediatamente all’occhio è lo spessore estremamente sottile: solo 5,8 millimetri che lo rende anche molto maneggevole. Il resto della scheda tecnica non è da meno: schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,7 pollici con risoluzione QHD e refresh rate fino a 120 Hz. Un display luminoso e con una risoluzione che lo rende il modello ideale per chi lo vuole utilizzare anche per vedere film e serie TV. Le prestazioni non sono da meno: sotto la scocca trova posto il processore Snapdragon 8 Gen4 Elite supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna.

Nonostante uno spessore minimo, Samsung è riuscita a integrare anche ottimi sensori fotografici. E lo dimostra la doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel. Coppia molto versatile e con cui puoi scattare ottime immagini in qualsiasi situazione. Per gli scatti frontali puoi fare affidamento sulla fotocamera da 12 megapixel. Non mancano gli algoritmi di intelligenza artificiale che ti vengono in soccorso nel migliorare la qualità di foto e video.

Chiudiamo con la batteria che ti supporta per tutto il giorno. A bordo trovi anche Galaxy AI, la suite sviluppata da Samsung che mette a disposizione tanti strumenti utili nella vita di tutti i giorni, dal traduttore in tempo reale fino all’aiutante per scrivere testi e documenti.

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