Galaxy S25, con lo sconto speciale di Amazon il prezzo crolla al minimo storico

Il Galaxy S25 Edge è l’ultima creazione di Samsung in tema di smartphone top di gamma. Un telefono rivoluzionario non solo per le caratteristiche tecniche, ma soprattutto per il design. Si tratta, infatti, di uno dei telefoni più sottili e leggeri sul mercato, con un design unico e riconoscibilissimo. Uno smartphone ottimizzato alla perfezione e dotato anche delle funzioni più avanzate del produttore sud-coreano, a partire da Galaxy AI, la piattaforma di intelligenza artificiale che risponde in tempo reale a tutte le tue domande.

Un telefono che da oggi troviamo anche a un super prezzo grazie alla super offerta esclusiva di Amazon. Sul sito di e-commerce è disponibile con uno sconto del 40% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi più di 500 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Condizioni d’acquisto irripetibili e che vengono impreziosite dalla possibilità di effettuare il reso gratuito fino al 15 gennaio 2026. Non farti sfuggire questa occasione, può terminare da un momento all’altro.

Galaxy S25 Edge

Galaxy S25 Edge: prezzo, offerta e sconto Amazon

Sconto mai visto prima per il Galaxy S25 Edge. Lo smartphone di Samsung è disponibile da oggi in promo a un prezzo di 779 euro, con uno sconto del 40% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto supera i 500 euro e hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate da 155,80 euro al mese. La promo non finisce qui: grazie al servizio Recommerce di Amazon che valuta il tuo vecchio dispositivo e ti permette di ottenere il valore di permuta, abbassi ulteriormente il prezzo.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai tempo fino al 15 gennaio 2026. Non perdere questa occasione e approfittane subito cliccando sul link qui in basso.

Galaxy S25 Edge: le caratteristiche tecniche

Con i suoi soli 5,8 mm di spessore e un peso ridotto al minimo, il Galaxy S25 Edge è uno dei telefoni più sottili sul mercato. Uno smartphone con uno spessore ridotto al minimo e un peso inferiore rispetto alla concorrenza. Samsung ha fatto un grande lavoro di ottimizzazione per inserire componenti top di gamma, a partire dal comparto fotografico.

Infatti, nella parte posteriore trova posto una doppia fotocamera con sensore principale da ben 200 megapixel che assicura scatti professionali e video con qualità 4K a 60 frame per secondo. A supporto hai un obiettivo ultra-grandangolare da 12 megapixel. Per i selfie, invece, puoi fare affidamento alla fotocamera frontale sempre da 12 megapixel. Hai sempre a disposizione algoritmi avanzati di intelligenza artificiale che ti aiutano in tempo reale nel migliorare la qualità delle immagini.

Passando agli altri aspetti tecnici, il Galaxy S25 Edge è dotato di uno schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,7 pollici con risoluzione QHD e refresh rate fino a 120 Hz. Le prestazioni, invece, sono assicurate dal processore Snapdragon 8 Elite supportato da 12 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna.

Tra le funzioni uniche dello smartphone c’è Galaxy AI, la piattaforma di intelligenza artificiale per il mondo mobile sviluppata da Samsung e che mette a disposizione degli utenti tanti strumenti utili che semplificano le azioni quotidiane. Chiudiamo con la batteria che dura per tutto il giorno.

