Amazon, Galaxy S25 crolla di prezzo: sconto mai visto prima

La Festa delle Offerte Prime è cominciata e sono disponibili già migliaia di offerte su tantissimi prodotti differenti. E non mancano quelli tecnologici, come ad esempio gli smartphone. Ed è proprio di un telefono che vogliamo parlarti in questo articolo. A catturare l’attenzione è l’offerta disponibile per il Galaxy S25, ultima versione dello smartphone top di gamma di Samsung. Da oggi e per pochissime ore lo trovi n promo con uno sconto del 31% e risparmi più di 300 euro su quello di listino. Le condizioni di acquisto sono impreziosite anche dalla possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Lo smartphone è quanto di meglio possa offrire il mercato in questo momento. Schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,2 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Elite ottimizzato appositamente per questo modelli e una tripla fotocamera professionale che assicura scatti e video unici. Uno dei punti forti del telefono è la presenza della piattaforma Galaxy AI che porta sullo smartphone tanti strumenti utili che sfruttano al meglio l’intelligenza artificiale. Definirlo uno smartphone è quasi riduttivo. Non farti scappare questa occasione e acquista subito il Galaxy S25 cliccando sui banner qui in basso.

OFFERTE FESTA DELLE OFFERTE PRIME 2025

Galaxy S25: prezzo, offerta e sconto Amazon

Con la promo della Festa delle Offerte Prime, il Galaxy S25 diventa immediatamente lo smartphone da acquistare. Il telefono top di gamma di Samsung è disponibile in promo con uno sconto del 31% che fa crollare il prezzo a 679 euro, con un risparmio netto che supera i 300 euro. Approfitti del minimo storico e di una delle migliori promo di tutto il web. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 135,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

La disponibilità è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa a casa anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo. Per il Galaxy S25 hai a disposizione anche il servizio Recommerce di Amazon: puoi far valutare il tuo vecchio telefono e ricevi il valore di permuta. In questo modo puoi abbattere ulteriormente il prezzo del nuovo smartphone.

Galaxy S25: le caratteristiche tecniche

Il Galaxy S25 è quanto di meglio possiamo trovare nella fascia dei top di gamma. Il telefono lanciato da Samsung in questo 2025 è il punto di riferimento per tutti coloro che vogliono un telefono potente e che integra il meglio di quanto possa offrire la tecnologia in questo momento, grazie soprattutto alla presenza di Galaxy AI, la piattaforma per l’intelligenza artificiale che rende lo smartphone utilissimo nella vita di tutti i giorni.

Al suo interno, il motore è il nuovo Snapdragon 8 Elite per Galaxy, un processore ottimizzato appositamente per questa gamma di telefoni. A supporto 12 gigabute di RAM e 256 gigabyte di memoria interna, quanto basta per prestazioni fulminee con qualsiasi applicazione, anche in multitasking. L’esperienza visiva è offerta da un display Dynamic AMOLED 2X da 6.2 pollici con risoluzione Full HD+ e un refresh rate fino a 120 Hz che lo rende super fluido nella vita di tutti i giorni.

Il sistema fotografico è un’eccellenza del settore, sfruttando il ProVisual Engine con AI. Nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel con stabilizzatore ottico dell’immagine ed è affiancato da un obiettivo ultra-grandangolare da 12 megapixel e da un teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3X e OIS, completato da una fotocamera frontale da 12 megapixel per i selfie. Oltre tutto questo, hai a supporto anche gli algoritmi di intelligenza artificiale che migliorano gli scatti in tempo reale e rendono più semplice anche l’editing fotografico.

Uno dei punti forti dello smartphone è la piattaforma Galaxy AI, che offre funzionalità uniche come Circle to Search with Google per ricerche immediate e avanzati strumenti di Traduzione e Assistenza Note in tempo reale, trasformando radicalmente il modo in cui interagiamo con il dispositivo. L’autonomia è supportata da una batteria ottimizzata da 4.000 mAh, con ricarica rapida. Con l’offerta di oggi diventa immediatamente lo smartphone top di gamma da acquistare.

