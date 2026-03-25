Galaxy S25, con lo sconto speciale Amazon il prezzo crollo: minimo storico

Offerta speciale per il Galaxy S25: solo per oggi lo trovi al minimo storico e risparmi più di 200 euro. Scopri prezzo e caratteristiche.

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Trovare un’offerta valida per uno smartphone top di gamma sta diventando sempre più complicato e per questo motivo quando se ne trova una non bisogna perdere troppo tempo e approfittarne subito. È quello che accade oggi con il Galaxy S25: lo smartphone top di gamma di Samsung è disponibile su Amazon con un ottimo sconto che ti fa risparmiare poco più di 200 euro e lo paghi 611,09 euro. Per questo modello si tratta del minimo storico e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Una promo con scorte limitate che ti consigliamo di non farti scappare: clicca sul link e accedi direttamente alla pagina prodotto.

Galaxy S25

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La disponibilità dello smartphone top di Samsung è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato a casa.

Galaxy S25

Amazon

Galaxy S25

Se sei alla ricerca di un telefono top di gamma difficilmente troverai un modello con un rapporto qualità-prezzo migliore a questo Galaxy S25. Nonostante sia uscito sul mercato da oramai poco più di un anno, resta tuttora un telefono con ottime caratteristiche tecniche e soprattutto con aggiornamenti continui lato software e funzionalità.

Lo smartphone è dotato di un’ottima scheda tecnica che si basa su un display Dynamic AMOLED 2x da 6,2 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz. L’illuminazione è elevatissima e si vede anche sotto la luce del sole. Le prestazioni sono assicurate dal processore Snapdragon 8 Elite supportato da 12 gigabyte di RAM e da 128 gigabyte di memoria interna.

Come su tutti gli smartphone top di Samsung, anche su questo Galaxy S25 il comparto fotografico fa la differenza. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, supportato da un obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel e da un teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x. Una soluzione versatile e che ti permette di scattare ottime immagini in qualsiasi situazione. Nella parte frontale è presente una fotocamera per i selfie da 12 megapixel.

Chiudiamo con la batteria da 4000 mAh che ti accompagna per tutto il giorno e che si ricarica anche rapidamente. Non perdere questa opportunità: le scorte possono terminare da un momento all’altro.