Galaxy S24 Ultra, offerta speciale su Amazon: prezzo in picchiata

Offerta speciale per lo smartphone premium di Samsung. Da oggi è disponibili con uno sconto del 30% e risparmi ben 400 euro su quello di listino. Fotocamera da 200 megapixel e prestazioni al top.

In pochissimo tempo l’intelligenza artificiale ha stravolto il mondo della tecnologia in tutti i suoi ambiti. Anche quello mobile. Oramai l’AI è presente anche nei modelli più economici, ma una delle prime aziende a implementarla nei suoi dispositivi è stata Samsung. E tutte le sue potenzialità le troviamo su telefoni premium come il Galaxy S24 Ultra, smartphone uscito sul mercato da oramai un po’ di tempo, ma che resto uno dei migliori sul mercato.

Oggi te ne parliamo soprattutto per un aspetto: l’ottima offerta disponibile su Amazon che ne fa crollare il prezzo. Sulla pagina prodotto, infatti, è disponibile uno sconto del 30% che ti fa risparmiare quasi 400 euro e lo fa diventare un vero best-buy. Una vera occasione per un telefono unico nel suo genere, dotato di una scheda tecnica con pochi eguali, a partire dalla quadrupla fotocamera posteriore che ti rende un fotografo professionista. Le scorte sono limitate e ti consigliamo di approfittarne subito.

Galaxy S24 Ultra: prezzo, offerta e sconto Amazon

Da oggi il Galaxy S24 Ultra di Samsung è disponibile in promo a un prezzo di 899,99 euro con uno sconto del 30% rispetto a quello consigliato. Si tratta di un’ottima occasione e risparmi quasi 400 euro. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità del telefono è immediata ed è già disponibile per essere spedito: per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. Per la restituzione gratuita, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato.

Galaxy S24 Ultra: le caratteristiche tecniche

Prestazioni al top grazie a una scheda tecnica studiata nei minimi dettagli. Il Galaxy S24 Ultra è quanto di meglio possa offrire il mercato in questo momento, con componenti che assicurano prestazioni sempre al top con qualsiasi applicazione.

Vediamo nel dettaglio. Il primo elemento che salta immediatamente all’occhio è il display: schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,8 pollici con risoluzione QHD e refresh rate fino a 120 Hz. Ottima anche la luminosità che lo rende visibile anche sotto la luce del sole. Le prestazioni sono assicurate dal processore Snapdragon 8 Gen 3 supportato da ben 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna. Così hai tutto lo spazio a disposizione per installare tutte le app che vuoi.

Uno dei punti forti dello smartphone è il comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente una quadrupla fotocamera con sensore principale da 200 megapixel supportato da un obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel, da un teleobiettivo da 50 megapixel con zoom ottico 5x e da un secondo teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico da 3x. Per i selfie puoi utilizzare la fotocamera frontale da 12 megapixel. A supporto hai un set di strumenti che sfrutta al meglio l’intelligenza artificiale e ti permette di editare ogni immagini e video come un professionista.

La batteria da 5000 mAh ti accompagna per tutto il giorno senza troppi problemi e supporta la ricarica rapida. Sullo smartphone è presente anche Galaxy AI, la piattaforma di intelligenza artificiale che ti semplifica tante piccole azioni quotidiane. Ad esempio, riassume interi documenti di lavoro, oppure ti supporta nella traduzione in tempo reale.

