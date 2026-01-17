Galaxy S24, il prezzo sprofonda con lo sconto Amazon: minimo storico

Il Galaxy S24 è in promo su Amazon con uno sconto che ti fa risparmiare più di 200 euro. Schermo super fluido, ottimo processore e fotocamere professionali.

Spesso per fare dei buoni affari quando si è alla ricerca di un nuovo smartphone bisogna affidarsi ai modelli usciti sul mercato da qualche mese, ma ancora molto affidabili e soprattutto performanti. Ad esempio, tra i top di gamma un’ottima soluzione è il Galaxy S24, telefono del colosso sud-coreano che, grazie ai continui aggiornamenti software, è ancora uno dei migliori nella fascia alta del mercato. E da oggi lo trovi anche in promo speciale su Amazon. Il telefono, infatti, è disponibile con un ottimo sconto del 28% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi poco più di 200 euro su quello di listino. Un’occasione unica che non devi farti sfuggire.

Le caratteristiche tecniche dello smartphone Samsung sono quelle tipiche di un telefono premium. Il telefono basa le prestazioni sul processore Exynos 2400 realizzato direttamente dal produttore sud-coreano e ottimizzato appositamente per questo dispositivo. Altra caratteristica interessante è lo schermo Dynamic AMOLED da 6,2 pollici con refresh rate elevato che lo rende anche molto fluido nell’utlizzo quotidiano. Le fotocamere sono professionali e la batteria dura per tutto il giorno: non perdere questa ottima occasione.

Galaxy S24: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta da cogliere al volo per il Galaxy S24. Lo smartphone top di Samsung è disponibile su Amazon con uno sconto del 28% e il prezzo scende a 559,99 euro, con un risparmio di poco superiore ai 200 euro rispetto a quello consigliato. Hai anche la possibilità di pagare il telefono a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato. Una promo che non devi assolutamente farti sfuggire per un telefono top e che assicura ottime prestazioni.

Galaxy S24: le caratteristiche tecniche

Un telefono top dotato delle migliori componenti e tecnologie del momento. Il Galaxy S24 è la scelta perfetta per chi è alla ricerca di uno smartphone ad alte prestazioni, ma non vuole spendere delle cifre folli. Inoltre, il dispositivo di Samsung è dotato anche di Galaxy AI, la piattaforma di intelligenza che mette a disposizione tanti strumenti utili per semplificare le piccole azioni quotidiane, dal riassumere documenti di lavoro fino alla traduzione in tempo reale delle chiamate.

Passando agli aspetti più tecnici, lo smartphone è dotato di un display Dynamic AMOLED 2x da 6,2 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, che lo rende anche molto fluido nella vita di tutti i giorni. Per le prestazioni puoi fare affidamento al processore Exynos 2400 supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna. Quanto basta per utilizzare senza nessun problema qualsiasi applicazione.

Uno dei punti forti dello smartphone è il comparto fotografico, caratteristica tipica dei dispositivi Samsung. Nella parte posteriore trova posto una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel e un teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x. Per i selfie puoi fare affidamento alla fotocamera frontale da 12 megapixel. Samsung ha dotato lo smartphone anche di algoritmi avanzati di intelligenza artificiale che ti aiutano a rendere ogni immagine un vero capolavoro.

Chiudiamo con l’ottima batteria che ti accompagna per tutto il giorno senza troppi problemi e che si ricarica anche abbastanza velocemente. Non perdere questa occasione e approfittane subito.

