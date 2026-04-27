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Consumo anomalo, calore e processi attivi senza motivo: le segnalazioni dopo la patch di aprile 2026 e il ruolo di Knox Matrix nei problemi

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Se negli ultimi giorni il vostro Galaxy S24 o S25 si scarica prima di pranzo, si surriscalda anche quando è fermo sul tavolo o impiega il doppio del solito per ricaricarsi, non è un guasto e non siete soli: da quando Samsung ha distribuito la patch di sicurezza di aprile 2026, infatti, le segnalazioni si sono moltiplicate sui forum ufficiali e su Reddit.

Un aggiornamento che avrebbe dovuto proteggere i dispositivi sta invece logorando le batterie a una velocità che molti utenti definiscono invalidante. Il responsabile, stando alle analisi della community, ha un nome (ed è paradossalmente uno dei componenti pensati per tenere al sicuro i dati degli utenti).

Chi è responsabile del “battery drain”?

Knox Matrix: è questo il nome che emerge con più frequenza dalle analisi degli utenti colpiti, ed è anche quello che meglio aiuta a capire cosa sta succedendo sotto il cofano dei Galaxy S24 e S25. Si tratta di un sistema di sicurezza proprietario Samsung che collega tra loro i dispositivi dello stesso ecosistema, facendoli controllare a vicenda attraverso una blockchain privata per individuare eventuali minacce.

In condizioni normali lavora in modo fluido, ma dopo la patch di aprile 2026 qualcosa sembra essersi inceppato nel suo funzionamento. Il sospetto della community è che l’aggiornamento abbia introdotto un’anomalia che impedisce a Knox Matrix di entrare in stato di riposo, costringendo il processore a girare a pieno regime anche quando non ce n’è alcun bisogno.

L’energia, dunque, invece di essere conservata viene trasformata in calore, calore che a sua volta accelera il consumo della batteria: un meccanismo che si autoalimenta e che spiega sia il surriscaldamento che la perdita rapida di autonomia segnalati nelle ultime settimane. Il problema più grande è che Knox Matrix è un componente di sistema e non può essere rimosso o disattivato.

Samsung non ha ancora preso posizione pubblicamente sulla questione, e i moderatori dei forum ufficiali si sono limitati a raccogliere segnalazioni senza fornire indicazioni concrete. Una risposta che non ha convinto nessuno, considerando che il difetto è stato introdotto da un aggiornamento distribuito direttamente dall’azienda.

Quali sono i sintomi?

Il primo campanello d’allarme è, ovviamente, la velocità con cui la batteria cala, anche in situazioni in cui lo smartphone non viene utilizzato attivamente. Ci sono utenti che riferiscono perdite consistenti di carica in meno di due ore con lo schermo spento, altri che si trovano costretti a ricaricare il dispositivo più volte nell’arco della giornata.

Per chi ha acquistato un flagship da oltre mille euro puntando proprio sull’autonomia, si tratta di un cambiamento radicale rispetto alle aspettative. Al calo della batteria si accompagna un surriscaldamento che non rispetta le normali logiche di utilizzo. Lo smartphone si scalda durante le telefonate, si scalda mentre riproduce audio, si scalda in standby e si scalda persino mentre è collegato al caricatore.

Quest’ultimo punto è particolarmente indicativo: se il dispositivo genera calore anche durante la ricarica, significa che una parte dell’energia che arriva dalla presa viene dissipata anziché immagazzinata, allungando i tempi necessari per raggiungere il 100%.

C’è poi una terza categoria di anomalie, più difficile da inquadrare ma ugualmente segnalata: comportamenti inattesi del sistema, come modifiche autonome alle impostazioni o processi che risultano attivi senza che l’utente abbia aperto alcuna applicazione. Piccoli dettagli che, sommati al consumo anomalo e al calore, restituiscono il quadro di un sistema operativo che dopo l’aggiornamento fatica a gestire correttamente le proprie risorse interne.

Le soluzioni

Chi ha già installato la patch di aprile non ha al momento strumenti efficaci per risolvere il problema in autonomia. I tentativi più comuni (ripristino della cache, cancellazione dei dati, riavvio in modalità provvisoria) non producono risultati apprezzabili, e il fatto che il consumo anomalo persista anche in modalità provvisoria è un dato che esclude qualsiasi coinvolgimento delle app installate dall’utente.

Il problema sta nel software di sistema, e lì l’utente non può intervenire. Le uniche misure che sembrano dare qualche risultato parziale sono l’attivazione della modalità risparmio energetico, che in alcuni casi riduce il ciclo anomalo di Knox Matrix, e il ripristino di una versione precedente dell’applicazione tramite la disinstallazione degli aggiornamenti recenti.

Nessuna delle due è una soluzione vera: la prima penalizza le prestazioni del dispositivo, la seconda è una misura temporanea che potrebbe essere sovrascritta da futuri aggiornamenti automatici. L’unica risposta efficace può arrivare solo da Samsung, sotto forma di un aggiornamento correttivo.

Considerando la portata del problema (due generazioni di flagship coinvolte, milioni di dispositivi attivi in tutto il mondo) e il silenzio che l’azienda mantiene da giorni, la speranza degli utenti è che un hotfix sia già in lavorazione e arrivi prima che la situazione si consolidi ulteriormente.