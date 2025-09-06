Galaxy S24, con lo sconto Amazon il prezzo crolla al minimo storico

MisterGadget.Tech

Questo primo weekend di settembre non poteva cominciare in maniera migliore. Su Amazon trovi promo molto interessanti su alcuni smartphone top di gamma molto richiesti dagli utenti. Come ad esempio il Galaxy S24 disponibile con un super sconto del 39% che fa scendere il prezzo al minimo storico e approfitti di una super promo. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero con il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Condizioni di acquisto irripetibili e che non devi assolutamente farti sfuggire.

Nonostante sia uscito sul mercato da circa un anno, il Galaxy S24 resta ancora uno dei migliori telefoni Android disponibili sul mercato. Inoltre, rispetto alla gran parte degli smartphone usciti negli ultimi anni ha ancora dimensioni compatte e lo puoi portare in tasca senza troppi problemi. Schermo Dynamic AMOLED da 6,2 pollici, ottimo processore Exynos e una tripla fotocamera professionale tipica degli smartphone top di Samsung. Non perdere altro tempo e approfitta immediatamente di questa ottima occasione.

Galaxy S24: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo incredibile per il Galaxy S24. Lo smartphone top di gamma di Samsung è disponibile a un prezzo di 599 euro grazie allo sconto del 39% presente in pagina. Si tratta del minimo storico di quest’ultimo periodo e risparmi quasi 400 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 119,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

Disponibile anche il servizio Recommerce che ti permette di valutare il tuo vecchio smartphone e di ottenere il valore di permuta direttamente sul conto corrente. Un’opportunità ghiotta per chi non ha tempo di vendere il vecchio telefono online.

La disponibilità dello smartphone è immediata e lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre i soliti quattordici giorni di tempo.

Galaxy S24: le caratteristiche tecniche

Il Galaxy S24 non ha bisogno di molte presentazioni. Parliamo di uno dei migliori telefoni Android sul mercato e che al prezzo disponibile oggi diventa un vero best-buy. Il lavoro fatto da Samsung è eccellente e anche a un anno dall’uscita lo smartphone continua a ricevere costantemente aggiornamenti software che lo rendono attuale.

Per capire la bontà del dispositivo basta leggere e analizzare la scheda tecnica. Partendo da un display Dynamic AMOLED 2x da 6,2 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz. Uno schermo con luminosità elevata che lo rende visibile anche sotto la luce del sole. Le prestazioni, invece, sono assicurate dal processore Exynos 2400 progettato e realizzato direttamente da Amazon per questo telefono. A supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. Non avrai problemi con nessun tipo di applicazione.

Il comparto fotografico è da vero top di gamma. Nella parte posteriore trova posto una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, supportato da un obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel e un teleobiettivo da 10 megapixel con zoom 3x. Un sistema fotografico versatile e che difficilmente ti deluderà. La fotocamera per i selfie, invece, è da 12 megapixel. Oltre ad avere sensori professionali, il Galaxy S24 ha anche funzioni avanzate di intelligenza artificiale che ti aiutano a migliorare ogni singolo scatto.

Parlando di AI, lo smartphone di Samsung è dotato anche di Galaxy AI, il nuovo sistema che integra strumenti utilissimi che ti semplificano la vita di tutti i giorni. Ad esempio, puoi riassumere documenti o note vocali in pochi secondi, oppure utilizzare il traduttore in tempo reale per le chiamate all’estero. Strumenti che si aggiornano continuamente e che sono disponibili gratuitamente. Chiudiamo con la batteria da 4000mAh che ti accompagna per tutto il giorno senza problemi.

