Galaxy S24, con lo sconto Amazon il prezzo è stracciato: costa pochissimo

Alcune offerte su Amazon catturano immediatamente l’attenzione e lo fanno grazie a uno sconto mai visto prima. Come ad esempio il Galaxy S24 FE, smartphone di Samsung disponibile da oggi su Amazon con uno sconto eccezionale del 39% che ti fa risparmiare più di 300 euro su quello di listino. Il prezzo scende al minimo storico e puoi anche pagarlo a rate. Se sei alla ricerca di un telefono top di gamma, questa è la migliore soluzione che trovi oggi su Amazon.

Il Galaxy S24 FE è un telefono che risponde perfettamente alle esigenze degli utenti. Smartphone con una scheda tecnica da top di gamma a partire da un display Dynamic AMOLED 2x da 6,7 pollici con refresh rate elevato, processore Exynos di ultima generazione e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da ben 50 megapixel. Samsung lo ha dotato anche di una super batteria che può durare fino a due giorni. Un’occasione da non farsi assolutamente scappare: clicca sul link qui in basso e approfittane subito.

Galaxy S24 FE: prezzo, offerta e sconto Amazon

Da oggi su Amazon trovi il Galaxy S24 FE in promo con uno sconto incredibile del 39% che fa scendere il prezzo a 474,90 euro, minimo storico sul sito di e-commerce. La promo è molto interessante e ti permette di risparmiare più di 300 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di pagare lo smartphone a rate utilizzando il servizio Cofidis che trovi in fase di check-out.

La disponibilità dello smartphone è immediata e lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Da quando ti viene consegnato hai quattordici giorni di tempo per effettuare il reso. Non perdere questa occasione e approfittane subito: acquisti un telefono top a un prezzo speciale.

Galaxy S24 FE: le caratteristiche tecniche

Il Galaxy S24 FE risponde perfettamente alle richieste degli utenti: un telefono top di gamma con un design ricercato e con prestazioni top. Il tutto a un prezzo accessibile, soprattutto oggi che lo trovi in offerta su Amazon.

La scheda tecnica dello smartphone Samsung si basa su un display Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici con risoluzione FullHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto fluido nella vita di tutti i giorni. Elevata anche la luminosità che lo rende visibile sotto la luce del sole. Le prestazioni sono quelle tipiche di un top di gamma grazie al processore Exynos 2400e prodotto direttamente Samsung e ottimizzato appositamente per questo dispositivo. A supporto anche 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

Anche il sistema fotografico è da top di gamma. Nella parte posteriore trovi un triplo sensore con fotocamera principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel e teleobiettivo da 8 megapixel con zoom ottico 3x. Un sistema versatile che ti permette di scattare ottime foto in qualsiasi situazione, anche quando c’è poca luce. Per i selfie, invece, puoi utilizzare la fotocamera frontale da 10 megapixel.

Lo smartphone è dotato anche degli strumenti avanzati di Galaxy AI. la piattaforma sviluppata da Samsung e che ti semplifica la vita automatizzando semplici task, oppure fornendo funzionalità uniche, come ad esempio traduttore istantaneo. Per chiudere c’è la batteria da 4700mAh che può durare fino a due giorni.

