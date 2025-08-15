Galaxy S24 FE, con lo sconto speciale di Amazon il prezzo è crollato

Il Galaxy S24 FE di Samsung è in offerta con uno sconto del 40% e risparmi più di 300 euro su quello di listino. Schermo grande, ottimo processore e una batteria a lunga durata.

Le occasioni per fare grandi affari su Amazon non mancano mai, nemmeno quando ci sono le vacanze e i giorni di ferie. Se stavate aspettando il momento giusto per acquistare un nuovo smartphone, ecco l’offerta che fa per te. Da oggi è disponibile in promo il Galaxy S24 FE, telefono top lanciato da qualche mese dal colosso sud-coreano, che trovi con uno sconto di ben il 40% e risparmi più di 300 euro su quello di listino. Un’offerta lampo da non farsi sfuggire per un telefono che non ha nulla da invidiare a modelli più costosi e blasonati.

La scheda tecnica del Galaxy S24 FE ha tutto quello che richiedi a un telefono top di gamma, a partire da un display Dynamic AMOLED 2x da ben 6,7 pollici e con risoluzione FHD. Ottime prestazioni grazie al processore Exynos di ultima generazioni e scatti professionali con la tripla fotocamera posteriore e sensore principale da 50 megapixel. Hai anche il supporto dell’intelligenza artificiale con strumenti AI avanzati che ti semplificano la vita. Non perdere questa opportunità.

COMPRA QUI IL GALAXY S24 FE

Galaxy S24 FE: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta speciale su Amazon per il Galaxy S24 FE. Da oggi lo smartphone top di Samsung è disponibile a un prezzo di 472 euro con uno sconto del 40% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto supera i 300 euro e lo puoi anche pagare a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi la consegna avviene nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai i classici quattordici giorni da quanto ti arriva a casa. Non farti scappare questa ottima offerta: acquisti un telefono top a un prezzo alla portata di tutti.

Galaxy S24 FE: le caratteristiche tecniche

Tra le gamme di smartphone Samsung di certo non è la più conosciuta, ma questo non vuol dire che non i telefoni prodotti non siano di qualità. Anzi, tutt’altro. Il Galaxy S24 FE è un telefono top a tutti gli effetti e che rispecchia le richieste degli utenti. Infatti, FE è l’acronimo di Fan Edition, e Samsung ha ascoltato i consigli degli utenti per sviluppare la scheda tecnica di questo smartphone.

Analizziamola nel dettaglio. Partiamo dal display, l’elemento che spicca maggiormente. Il Galaxy S24 FE è dotato di uno schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche più fluido nell’utilizzo quotidiano. Le prestazioni sono assicurate dal processore Exynos 2400e prodotto e ottimizzato appositamente da Samsung per questo dispositivo. A supporto anche 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. Non avrai problemi nell’utilizzare tutte le app che vuoi.

Il comparto fotografico è uno dei punti di forza dello smartphone. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel e teleobiettivo da 8 megapixel. La fotocamera per i selfie, invece, è da 10 megapixel. A disposizione anche l’app per l’editing fotografico che utilizza l’intelligenza artificiale.

A proposito di intelligenza artificiale, lo smartphone è dotato anche di Galaxy AI, la nuova piattaforma sviluppata da Samsung e che ti mette a disposizione strumenti utilissimi, come un traduttore in tempo reale e un assistente in grado di riassumere documenti e note vocali. Chiudiamo con la batteria da 4700mAh che copre tutto il giorno.

