Galaxy S24, con lo sconto Amazon il prezzo crolla: minimo storico

Lo smartphone top di Samsung è disponibile con uno sconto del 46% e risparmi più di 400 euro. Scopri prezzo e caratteristiche tecniche.

Un’offerta lampo da non farsi assolutamente sfuggire. Da oggi su Amazon torna in offerta uno dei telefoni più amati dagli utenti in questi ultimi mesi: il Galaxy S24. Lo smartphone top di Samsung è disponibile sul sito di e-commerce con uno sconto del 46% che fa scendere il prezzo al minimo storico e lo paghi quasi la metà. Per un telefono con queste caratteristiche si tratta di un’occasione imperdibile: risparmi quasi 450 euro e lo puoi anche pagare a rate.

Nonostante sia stato lanciato sul mercato da più di un anno, il Galaxy S24 resta ancora uno dei migliori telefoni Android disponibili sul mercato. E grazie alla promo di oggi diventa un vero bestseller. Il merito è delle componenti tecniche scelte dal costruttore sud-coreano e dei continui aggiornamenti software. Lo smartphone di Samsung è anche uno dei pochi telefoni compatti disponibili sul mercato: lo schermo da 6,2 pollici lo rende maneggevole e lo puoi utilizzare con una sola mano. Prestazioni al top e fotocamere professionali: non farti scappare questa ottima offerta.

Galaxy S24: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo speciale per il Galaxy S24. Lo smartphone top di gamma di Samsung è disponibile in offerta con uno sconto del 46% che fa crollare il prezzo a 519,90 euro, minimo storico sul sito di e-commerce. L’offerta è veramente unica: acquistandolo oggi risparmi quasi 450 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartphone è immediata e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni da quando lo ricevi a casa. Non farti sfuggire questa opportunità, potrebbe terminare da un momento all’altro. Clicca sul banner qui in basso e accedi direttamente alla pagina prodotto.

Galaxy S24: le caratteristiche tecniche

Il Galaxy S24 è una delle migliori scelte che possiate fare oggi se siete alla ricerca di uno smartphone in grado di abbinare a una scheda tecnica da top di gamma, un prezzo alla portata di molti.

Lo smartphone di Samsung è un vero top e per capirlo basta analizzare la scheda tecnica, partendo dallo schermo, il primo elemento che cattura l’attenzione. Il Galaxy S24 è dotato di un display Dynamic AMOLED 2x da 6,2 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto fluido nell’utilizzo quotidiano. La tecnologia Vision Booster, invece, lo rende visibile anche sotto la luce diretta del sole. Ottime le prestazioni grazie al processore Exynos 2400 prodotto da Samsung e ottimizzato appositamente per questo dispositivo. A supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

Ottimo anche il comparto fotografico. Nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel che assicura scatti professionali, un obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel e un teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x. Per i selfie, invece, puoi utilizzare la fotocamera frontale da 12 megapixel. Le foto e i video vengono migliorati istantaneamente anche dagli algoritmi di intelligenza artificiale.

A proposito di intelligenza artificiale, sullo smartphone è presente anche Galaxy AI, la piattaforma sviluppata da Samsung e che ti mette a disposizione tanti strumenti utili. Ad esempio, puoi riassumere in pochi secondi un documento di lavoro o trascrivere un lungo messaggio vocale. Puoi anche effettuare una chiamata all’estero e utilizzare il traduttore in tempo reale. Chiudiamo con la batteria che dura per tutto il giorno e si ricarica abbastanza rapidamente.

