Galaxy Book4 Edge, il notebook top a metà prezzo: affare lampo

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il notebook top di gamma è disponibile in promo con uno sconto del 41% e risparmi ben 700 euro su quello di listino. Funzioni AI avanzate e ottime prestazioni.

Samsung

L’intelligenza artificiale pervade oramai le nostre vite e la troviamo in un numero sempre maggiore di dispositivi. Non si tratta di un’esagerazione, ma oramai è la killer feature presente su smartphone, smartwatch, tablet e anche PC. Soprattutto sui notebook fa la differenza, offrendo funzionalità e strumenti che semplificano molte delle azioni ripetitive che si svolgono a lavoro. Samsung è stata tra le prime aziende a integrare le funzioni AI sui propri notebook, e ce lo dimostrano dispositivi come il Galaxy Book4 Edge, PC portatile progettato per Copilot+ e dotato di un processore Snapdragon Elite X che non solo assicura prestazioni fulminee, ma è progettato appositamente per l’AI. Un notebook dalle alte prestazioni che da oggi troviamo in offerta a un prezzo mai visto prima. Il merito è dello sconto del 41% presente su Amazon che ti fa risparmiare ben 700 euro e approfitti del minimo storico. Un’occasione speciale che non devi farti scappare: può terminare da un momento all’altro.

Galaxy Book4 Edge

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Galaxy Book4 Edge: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il Galaxy Book4 Edge è disponibile da oggi su Amazon a un prezzo di 999 euro con uno sconto del 41% su quello di listino. Per questo notebook si tratta del minimo storico e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Il risparmio netto è di circa 700 euro.

Il notebook di Samsung è già disponibile per essere spedito e lo ricevi a casa in pochissimi giorni. Come per tutti i dispositivi venduti e spediti da Amazon, hai quattordici giorni di tempo per effettuare il reso gratuito.

Galaxy Book4 Edge

Galaxy Book4 Edge: le caratteristiche tecniche

Il Samsung Galaxy Book4 Edge è uno smartphone che combina prestazioni di livello superiore a funzionalità progettate appositamente per l’intelligenza artificiale. Un notebook che dà il meglio di sé nell’utilizzo quotidiano e nel mondo del lavoro.

La scheda tecnica si basa sull’innovativo processore Snapdragon X Elite, affiancato da ben 16 GB di memoria RAM e uno spazio di archiviazione SSD da 512 GB. Il processore è progettato appositamente per l’intelligenza artificiale e trasforma il Galaxy Book4 Edge in un potentissimo Copilot+ PC con funzionalità di intelligenza artificiale avanzate disponibili direttamente sul dispositivo, come la traduzione in tempo reale durante le chiamate, la ricerca intelligente dei contenuti e strumenti di produttività automatizzati, riducendo al minimo i consumi della batteria.

Il display Dynamic AMOLED 2X da 14 pollici è una garanzia e offre una risoluzione nitidissima e una elevata fedeltà cromatica con neri assoluti e contrasti infiniti. Grazie alla frequenza di aggiornamento fluida e alla tecnologia touchscreen integrata, l’interazione con l’interfaccia e le applicazioni diventa immediata e naturale. Lo schermo è inoltre ottimizzato per ridurre l’affaticamento visivo e garantire una visibilità perfetta anche in condizioni di luce ambientale intensa.

A completare la scheda tecnica del Galaxy Book4 Edge è la perfetta sinergia con l’ecosistema Samsung Galaxy. Grazie alle funzioni di connettività intelligente, il laptop dialoga con smartphone e tablet, consentendo di condividere file istantaneamente, estendere lo schermo o gestire le app del telefono direttamente dal PC. Sul fronte della connettività e della batteria non ci sono problemi. Puoi collegare periferiche esterne utilizzando una delle tante porte presenti sulla scocca, mentre l’autonomia copre un intero giorno di utilizzo.

Galaxy Book4 Edge