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Galaxy Book4 Edge, il notebook top a metà prezzo: affare lampo

Il notebook top di gamma è disponibile in promo con uno sconto del 41% e risparmi ben 700 euro su quello di listino. Funzioni AI avanzate e ottime prestazioni.

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Galaxy Book4 Pro Samsung

L’intelligenza artificiale pervade oramai le nostre vite e la troviamo in un numero sempre maggiore di dispositivi. Non si tratta di un’esagerazione, ma oramai è la killer feature presente su smartphone, smartwatch, tablet e anche PC. Soprattutto sui notebook fa la differenza, offrendo funzionalità e strumenti che semplificano molte delle azioni ripetitive che si svolgono a lavoro. Samsung è stata tra le prime aziende a integrare le funzioni AI sui propri notebook, e ce lo dimostrano dispositivi come il Galaxy Book4 Edge, PC portatile progettato per Copilot+ e dotato di un processore Snapdragon Elite X che non solo assicura prestazioni fulminee, ma è progettato appositamente per l’AI. Un notebook dalle alte prestazioni che da oggi troviamo in offerta a un prezzo mai visto prima. Il merito è dello sconto del 41% presente su Amazon che ti fa risparmiare ben 700 euro e approfitti del minimo storico. Un’occasione speciale che non devi farti scappare: può terminare da un momento all’altro.

Galaxy Book4 Edge

Galaxy Book4 Edge

999,00 €1.699,00 € -700,00 € (41%)

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Galaxy Book4 Edge: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il Galaxy Book4 Edge è disponibile da oggi su Amazon a un prezzo di 999 euro con uno sconto del 41% su quello di listino. Per questo notebook si tratta del minimo storico e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Il risparmio netto è di circa 700 euro.

Il notebook di Samsung è già disponibile per essere spedito e lo ricevi a casa in pochissimi giorni. Come per tutti i dispositivi venduti e spediti da Amazon, hai quattordici giorni di tempo per effettuare il reso gratuito.

Galaxy Book4 Edge

Galaxy Book4 Edge

999,00 €1.699,00 € -700,00 € (41%)

Galaxy Book4 Edge: le caratteristiche tecniche

Il Samsung Galaxy Book4 Edge è uno smartphone che combina prestazioni di livello superiore a funzionalità progettate appositamente per l’intelligenza artificiale. Un notebook che dà il meglio di sé nell’utilizzo quotidiano e nel mondo del lavoro.

La scheda tecnica si basa sull’innovativo processore Snapdragon X Elite, affiancato da ben 16 GB di memoria RAM e uno spazio di archiviazione SSD da 512 GB. Il processore è progettato appositamente per l’intelligenza artificiale e trasforma il Galaxy Book4 Edge in un potentissimo Copilot+ PC con funzionalità di intelligenza artificiale avanzate disponibili direttamente sul dispositivo, come la traduzione in tempo reale durante le chiamate, la ricerca intelligente dei contenuti e strumenti di produttività automatizzati, riducendo al minimo i consumi della batteria.

Il display Dynamic AMOLED 2X da 14 pollici è una garanzia e offre una risoluzione nitidissima e una elevata fedeltà cromatica con neri assoluti e contrasti infiniti. Grazie alla frequenza di aggiornamento fluida e alla tecnologia touchscreen integrata, l’interazione con l’interfaccia e le applicazioni diventa immediata e naturale. Lo schermo è inoltre ottimizzato per ridurre l’affaticamento visivo e garantire una visibilità perfetta anche in condizioni di luce ambientale intensa.

A completare la scheda tecnica del Galaxy Book4 Edge è la perfetta sinergia con l’ecosistema Samsung Galaxy. Grazie alle funzioni di connettività intelligente, il laptop dialoga con smartphone e tablet, consentendo di condividere file istantaneamente, estendere lo schermo o gestire le app del telefono direttamente dal PC. Sul fronte della connettività e della batteria non ci sono problemi. Puoi collegare periferiche esterne utilizzando una delle tante porte presenti sulla scocca, mentre l’autonomia copre un intero giorno di utilizzo.

Galaxy Book4 Edge

Galaxy Book4 Edge

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