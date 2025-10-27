Libero
Samsung, questo PC portatile è da comprare subito: costa meno della metà

Da oggi trovi il Galaxy Book 4 Edge in promo con uno sconto del 52% e lo paghi meno della metà risparmiando quasi 900 euro. Scopri prezzo e caratteristiche tecniche.

Galaxy Book4 Pro Samsung

Se stavate aspettando la giusta offerta per acquistare un nuovo PC portatile, oggi è il vostro giorno fortunato. Su Amazon, infatti, è disponibile in promo l’ottimo Galaxy Book4 Edge, notebook realizzato da Samsung e dotato di una scheda tecnica da top di gamma. Un PC perfetto sia per il mondo del lavoro, sia per lo studio e l’intrattenimento. Puoi farci veramente di tutto grazie a componenti di ultima generazione e all’integrazione dell’intelligenza artificiale. Tra le componenti spicca lo schermo Dynamic AMOLED da 14 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, il processore Snapdragon X Elite e lo SSD da 512 gigabyte, quanto basta per installare tutti i programmi di cui hai bisogno.

Come detto, però, a catturare l’attenzione è soprattutto l’offerta che trovi su Amazon. Il PC portatile è disponibile con uno sconto shock del 52% e lo paghi meno della metà risparmiando quasi 900 euro su quello di listino. Inutile dire che si tratta del minimo storico e del miglior prezzo di sempre. Non perdere l’opportunità di fare un super acquisto.

Galaxy Book4 Edge: prezzo, offerta e sconto Amazon

Occasione imperdibile per il Galaxy Book4 Edge. Il PC portatile top di gamma di Samsung è disponibile a un prezzo di 818,78 euro, con uno sconto di ben il 52% che fa crollare il prezzo al minimo storico. Rispetto al prezzo di listino il risparmio sfiora i 900 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità del PC portatile è immediata e lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo. Inoltre, se hai un vecchio notebook e non sai cosa fartene, puoi utilizzare il servizio Recommerce di Amazon che lo te lo valuta e ottieni direttamente il valore di permuta.

Galaxy Book4 Edge: le caratteristiche tecniche

Il Galaxy Book4 Edge è un PC portatile moderno che si posiziona all’interno di una nuova fascia di dispositivi: AI PC che basano tutto sull’intelligenza artificiale e sulla potenza di calcolo. Progettato per chi ha la necessità di prestazioni eccezionali.

Al centro di questo notebook c’è il potente processore Qualcomm Snapdragon X Elite, un chip all’avanguardia che integra le funzionalità AI native di Windows 11 e di Galaxy AI direttamente sul tuo PC. Dalla creazione di contenuti con Cocreator, all’utilizzo potenziato di Microsoft Copilot, il Galaxy Book4 Edge è sempre un passo avanti. Dotato di 16 GB di RAM e 512 GB di archiviazione SSD, offre reattività e prestazioni estreme.

Ottimo anche il display Dynamic AMOLED da 14 pollici con risoluzione 2880 x 1800, superiore al FHD. Colori vividi, contrasti perfetti e movimenti fluidi, con refresh rate variabile fino a 120 Hz. Il display è anche Touch Screen e con finitura antiriflesso, combinando la brillantezza del pannello Samsung con una praticità d’uso intuitiva.

Per le videoconferenze e le chiamate di lavoro, il Galaxy Book4 Edge è dotato di una webcam Full HD che assicura una buona chiarezza video, essenziale per apparire professionali in ogni riunione virtuale. La vera differenza, tuttavia, è data dall‘integrazione dell’AI che rende le immagini e l’audio perfetti. Inoltre, hai a disposizione anche la traduzione automatica e in tempo reale durante le chiamate di lavoro, molto utile soprattutto nelle call internazionali. Tutto questo è racchiuso in una scocca compatta: con uno spessore di soli 10,9 mm e un peso di 1,16 kg, il Galaxy Book4 Edge è facile da trasportare. Un PC portatile senza punti deboli e perfetto per qualsiasi situazione, dal lavoro allo studio.

