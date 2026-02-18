Galaxy Book 4 Edge, prezzo in picchiata: sconto esagerato

Il Galaxy Book4 Edge è disponibile in offerta con uno sconto del 47% e risparmi ben 800 euro. Approfitta di questa super occasione.

Samsung

Trovare un notebook Samsung top di gamma in offerta con uno sconto del 47% che ti fa risparmiare ben 800 euro su quello di listino non è una cosa di tutti i giorni, ma è quello che accade oggi con il Galaxy Book4 Edge. Il notebook del colosso sud-coreano, infatti, è disponibile con un ottimo sconto del 47% che fa crollare il prezzo al minimo storico e risparmi ben 800 euro su quello di listino. Un’occasione unica che non puoi farti sfuggire per nessun motivo e che ti permette di fare un super affare.

Il Galaxy Book4 Edge è dotato di una una scheda tecnica da vero notebook top di gamma. Schermo Dynamic AMOLED 2x da 14 pollici con risoluzione 3K e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche più fluido nella vita di tutti i giorni. Processore Snapdragon Elite X con a supporto 16 gigabyte di RAM e un SSD da 512 gigabyte per prestazioni fulminee con ogni tipologia di programma. Sul fronte della connettività trovi tutto quello di cui hai bisogno, dalla porta HDMI fino alle porte USB per collegare periferiche esterne. Non perdere questa opportunità: può terminare da un momento all’altro.

Samsung Galaxy Book4 Edge

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Samsung Galaxy Book4 Edge: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo in picchiata per il Galaxy Book4 Edge, PC portatile top di gamma di Samsung. Da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 47% che fa crollare il prezzo a 899 euro. Lo paghi praticamente la metà con un risparmio netto di ben 800 euro. Minimo storico e miglior prezzo web.

Per questo notebook è disponibile anche il servizio Recommerce che valuta il tuo vecchio PC portatile e ottieni direttamente il valore di permuta. La disponibilità del PC è immediata e lo ricevi a casa nel giro di qualche giorno. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato. Una promo lampo che non devi farti sfuggire.

Samsung Galaxy Book4 Edge

Samsung Galaxy Book4 Edge: le caratteristiche tecniche

Compatto e con ottime prestazione. il Galaxy Book4 Edge di Samsung è una delle migliori scelte che possiate fare oggi se siete alla ricerca di un computer da utilizzare per il lavoro, il divertimento e la produttività quotidiana.

Il merito è del colosso sud-coreano che ha optato per ottime componenti tecniche, a partire dal processore Snapdragon X Elite, progettato appositamente per assicurare prestazioni top con ogni tipologia di programma. A supporto anche 16 gigabyte di RAM e un SSD da 512 gigabyte. Le dimensioni sono compatte grazie al display Dynamic AMOLED 2X da 14" con risoluzione 3K, un refresh rate adattivo fino a 120 Hz e una copertura cromatica del 120% DCI-P3 per colori vividi e neri profondi. Grazie al trattamento antiriflesso e alla tecnologia Vision Booster, lo schermo garantisce una visibilità perfetta anche sotto la luce diretta del sole.

Passando agli aspetto più pratici, il Galaxy Book4 Edge è un vero e proprio Copilot+ PC, che integra funzioni avanzate come Cocreator per trasformare schizzi in opere d’arte e i Sottotitoli in tempo reale per tradurre video in oltre 40 lingue. Inoltre, l’integrazione con l’ecosistema Galaxy AI permette di utilizzare strumenti come "Cerchia e cerca", rendendo la ricerca di informazioni più intuitiva che mai.

La connettività e l’autonomia sono ai vertici della categoria: il laptop supporta il nuovissimo standard Wi-Fi 7 per una maggiore velocità di rete e offre una batteria a lunga durata che può essere ricaricata rapidamente. Nonostante il profilo sottile, è presente un’uscita HDMI 2.1 e un jack combinato per cuffie e microfono. Insomma, un PC completo e con caratteristiche uniche che non devi assolutamente farti scappare.

Samsung Galaxy Book4 Edge