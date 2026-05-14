Galaxy A57, prezzo crolla al minimo storico: va comprato subito

Lo smartphone top di Samsung è in offerta con uno sconto mai visto prima e approfitti del minimo storico. Schermo super fluido e fotocamera da 50 megapixel.

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Il Galaxy A57 è una delle ultime novità nel mondo mobile. Lanciato da Samsung da poche settimane, va a rinforzare la lineup del colosso sudcoreano nella fascia dei medio-top di gamma, da sempre una delle più ricercate dagli utenti. Questa ultima versione dello smartphone porta con sé ulteriori migliorie, sia sotto il punto di vista del design, sia delle caratteristiche tecniche. Rispetto al passato è ancora più sottile e più maneggevole, mentre a bordo troviamo l’ultima versione del processore Exynos che assicura prestazioni top. Oggi a catturare l’attenzione è l’ottima promo disponibile su Amazon che fa scendere il prezzo al minimo storico. Grazie allo sconto di 100 euro approfitti di una super occasione e puoi anche dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Registrando l’acquisto sul sito di Samsung puoi anche richiedere in regalo le cuffie Galaxy Buds3 FE. Non perdere questa ottima promo.

Galaxy A57

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Galaxy A57: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prima vera offerta per il Galaxy A57, ultima versione del telefono medio di gamma di Samsung. Grazie allo sconto IVA presente in pagina il prezzo scende a 449 euro, con un risparmio netto di 100 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. La promo non finisce qui: registrando l’acquisto sul sito di Samsung, puoi richiedere in regalo le Galaxy Buds3 FE, cuffie dal valore commerciale di circa 100 euro.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui il reso gratuito. Essendo un prodotto venduto e spedito da Amazon, hai i classici quattordici giorni di tempo per effettuare il reso gratuito.

Galaxy A57

Galaxy A57: le caratteristiche tecniche

Uno smartphone che vale molto di più di quanto lo paghi oggi. Il Galaxy A57 si basa su una scheda tecnica molto interessante. Il fulcro centrale del telefono è il display Super AMOLED Plus da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, per una maggiore fluidità con le app che utilizzi maggiormente. Le cornici sono sottilissime e grazie a Vision Booster la luminosità è elevata in qualsiasi situazione. Le prestazioni sono assicurate dal processore Exynos 1680 ottimizzato appositamente per questo dispositivo, supportato anche da 8 gigabyte di RAM e da 128 gigabyte di memoria interna.

Il comparto fotografico si compone di una tripla fotocamera posteriore di livello professionale. Il sensore principale è da 50 megapixel, mentre la fotocamera ultragrandangolare da 12 megapixel. Per completare è presente una fotocamera macro da 5 megapixel. Per i selfie puoi utilizzare la fotocamera frontale da 12 megapixel. Foto e video sono luminosi anche di notte, grazie anche agli algoritmi di intelligenza artificiale che vengono in tuo soccorso quando apri l’app Fotocamera.

Chiudiamo con l’ottima batteria da 5000 mAh che può durare fino a due giorni con un utilizzo normale. Samsung ha assicurato che il telefono riceverà aggiornamenti del sistema operativo e di sicurezza per ben sei generazioni. Cosa vuol dire? Che non dovrai cambiare il telefono dopo un paio di anni perché esposto ai pericoli della rete.

Galaxy A57