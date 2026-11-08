Samsung, questo è lo smartphone top da comprare subito: sconto esagerato

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Il Galaxy A57 è in offerta su Amazon con uno sconto del 30% e risparmi più di 160 euro su quello di listino. Schermo da 6,7 pollici, ottimo processore e tripla fotocamera posteriore.

Samsung newsroom

Trovare un telefono che si avvicina alle prestazioni dei top di gamma a un prezzo tutto sommato alla portata di molti è diventato sempre più complicato. Per questo motivo, quando se ne trova uno, non bisogna farsi scappare l’opportunità. Ed è quello che accade oggi con il Galaxy A57, smartphone di Samsung disponibile su Amazon con uno sconto del 30% che fa risparmiare poco più di 160 euro su quello di listino e approfitti di uno dei migliori prezzi di tutto il web. Un telefono perfetto per l’utilizzo quotidiano e dotato di caratteristiche interessanti, come un processore ottimizzato per il multitasking, una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria con cui riesci a coprire fino a due giorni con un utilizzo normale. Con la promo di oggi diventa un vero affare: non lasciartelo scappare.

Galaxy A57 381,00 € -30% 547,30 € Risparmi 166,30 € Acquista su Amazon

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Galaxy A57: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo unico per il Galaxy A57. Grazie allo sconto del 30% disponibile da oggi sulla piattaforma di e-commerce, il prezzo dello smartphone di Samsung scende a 381 euro e il risparmio netto è di poco superiore ai 160 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

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La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi nel giro di un paio di giorni. Come per tutti gli acquisti effettuati in questi giorni, il periodo per il reso gratuito è prolungato fino al 15 gennaio 2027. Più tempo per testarlo e anche per decidere di regalarlo in vista del Natale.

Galaxy A57: le caratteristiche tecniche

Il Galaxy A57 è il classico smartphone che si posiziona nella fascia tra i medio e i top di gamma, con alcune caratteristiche tecniche decisamente superiori alle media. Un telefono performante e che puoi utilizzare tranquillamente per almeno 4-5 anni, anche grazie al supporto continuo di Samsung che ha assicurato che lo smartphone riceverà gli aggiornamenti di sicurezza e del sistema operativo per almeno sei anni.

Per capirne tutte le potenzialità basta analizzare nel dettaglio la scheda tecnica. Lo smartphone si basa su un display Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FullHD e refresh rate fino a 120 Hz. Le dimensioni extra large lo rendono ideale anche per vedere film e serie TV. Le prestazioni sono assicurate dal processore Exynos 1680 ed è supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna. Non hai nessun problema con il multitasking e con le principali app di streaming.

Il comparto fotografico è di livello assoluto, e in linea con quanto ci si aspetta da un telefono top.

Fotocamera principale : 50 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine.

: 50 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine. Obiettivo ultragrandangolare : 12 megapixel

: 12 megapixel Obiettivo macro : 5 megapixel

: 5 megapixel Fotocamera frontale: 12 megapixel

Un sistema di fotocamere versatile ed equilibrato con cui poter scattare ottime immagine e registrare video perfetti da caricare direttamente sui profili social.

Chiudiamo con la batteria da 5000 mAh che ti accompagna per tutto il giorno e che supporta la ricarica rapida per avere il 100% di autonomia in circa 45 minuti.

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