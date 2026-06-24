Galaxy A57, lo smartphone top costa pochissimo: va comprato subito

Il Galaxy A57 è disponibile in offerta con un ottimo sconto del 33% e risparmi ben 200 euro. Schermo immersivo, tripla fotocamera e batteria infinita.

Samsung newsroom

Gli smartphone sono tra i dispositivi più ricercati del Prime Day, ma fare degli ottimi affari non è mai semplice. Per questo motivo quando si trova un dispositivo affidabile e potente al prezzo più basso di sempre, non bisogna perdere tempo e approfittarne subito. È quello che accade oggi con il Galaxy A57, smartphone top di Samsung, disponibile con un’offerta che lo fa diventare un vero best-buy. Grazie allo sconto del 33% il prezzo scende al minimo storico e risparmi ben 200 euro su quello di listino. Puoi anche dilazionare il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis. Il Galaxy A57 si posiziona nella fascia tra i medio e i top di gamma, ma con caratteristiche tecniche di tutto rispetto, a partire da un ottimo display immersivo e una tripla fotocamera posteriore che assicura scatti professionali. Una vera occasione da non farsi scappare, da oggi a un prezzo mai visto prima.

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Galaxy A57: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il Galaxy A57 è disponibile su Amazon a un prezzo di 399 euro grazie allo sconto del 33%. Si tratta di una delle promo Prime Day più interessanti per uno smartphone e non a caso è tra le offerte bestseller di questi giorni. Il risparmio netto sul prezzo di listino è di ben 200 euro e hai anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartphone Samsung è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Per il reso gratuito, invece, hai ben quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato. Devi essere veloce, è uno dei dispositivi più richiesti di questo Prime Day.

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Galaxy A57: le caratteristiche tecniche

Grazie all’offerta disponibile oggi il Galaxy A57 diventa uno dei telefoni più interessanti che puoi acquistare. Un vero top di gamma che paghi quanto un medio di gamma. La scheda tecnica del dispositivo si basa su un display immersivo Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche super fluido. Le prestazioni sono assicurate dal processore Exynos 1680 supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna. Non avrai problemi nell’installare tutte le app di cui hai bisogno o nel salvare foto e video.

Uno dei punti forti dello smartphone è il comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel e un sensore macro da 5 megapixel. Un sistema versatile che permette di scattare ottime immagini in qualsiasi situazione. Per i selfie puoi fare affidamento alla fotocamera frontale da 12 megapixel. A tutto questo si aggiungono gli algoritmi di intelligenza artificiale che aiutano a scattare ottime foto anche quando c’è poca luce.

La batteria da 5000 mAh è una garanzia: arrivi a fine giornata senza troppi patemi e supporta anche la ricarica rapida. Samsung ha anche assicurato che lo smartphone riceverà aggiornamenti di sicurezza e del sistema operativo per ben sei generazioni, in modo da non essere obbligato a cambiare il telefono dopo pochissimo tempo.

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Ecco altri 5 smartphone in promo al Prime Day di Amazon.

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