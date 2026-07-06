Galaxy A57, sprofonda il prezzo dello smartphone top: va compra oggi
Il Galaxy A57 è in offerta su Amazon con uno sconto del 33% e risparmi 200 euro. Scopri prezzo e caratteristiche tecniche.
Il Galaxy A57 torna in offerta su Amazon con un’occasione che non devi assolutamente farti scappare. Lo smartphone top di Samsung uscito sul mercato da pochissimi mesi è protagonista di un’ottima offerta grazie allo sconto del 33% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi ben 200 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Condizioni irripetibili e che lo rendono un vero best-buy. La scheda tecnica si basa su un display Super AMOLED da 6,7 pollici ad alta risoluzione con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos che assicura prestazioni sempre top e una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno. Se non vuoi spendere cifre esagerate per un telefono performante, questa è la promo che non devi farti sfuggire.
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Galaxy A57: prezzo, offerta e sconto Amazon
Offerta speciale su Amazon per il Galaxy A57. Lo smartphone del colosso sud-coreano è disponibile a un prezzo di 399 euro con uno sconto del 33%. Il risparmio netto è di 200 euro e approfitti anche del minimo storico di quest’ultimo periodo. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate da 79,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.
La disponibilità dello smartphone è immediata e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da quando e da dove effettui l’ordine. Come la maggior parte dei prodotti spediti e venduti da Amazon, hai quattordici giorni di tempo per effettuare il reso gratuito.
Galaxy A57: le caratteristiche tecniche
Un telefono che non teme confronti. Il Galaxy A57 è uno dei migliori telefoni che puoi trovare oggi nella fascia dei medio/top di gamma, una delle più presidiate dai produttori di smartphone.
Telefono che non mostra punti deboli e dotato di una scheda tecnica piuttosto equilibrata. Si basa su un display Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto fluido nell’utilizzo quotidiano. Il processore Exynos 1680 assicura buone prestazioni, grazie anche agli 8 gigabyte di RAM e ai 256 gigabyte di memoria interna.
Nella parte posteriore trova posto un sistema di fotocamera piuttosto equilibrato basato su un sensore principale da 50 megapixel, un obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel e un sensore macro da 5 megapixel. La fotocamera frontale, invece, è da 12 megapixel e assicura selfie di ottima qualità. La qualità degli scatti è molto buona, così come quella dei video, anche quando è buio e c’è poca luce.
La batteria da 5000 mAh è una garanzia e ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi. Samsung ha anche assicurato che lo smartphone riceverà gli aggiornamenti del sistema operativo e di sicurezza per ben sei anni. Questo vuol dire che non sarai costretto a cambiare il telefono dopo un paio di anni perché non supporta più le applicazioni più importanti.
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