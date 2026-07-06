Galaxy A57, sprofonda il prezzo dello smartphone top: va compra oggi

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Il Galaxy A57 è in offerta su Amazon con uno sconto del 33% e risparmi 200 euro. Scopri prezzo e caratteristiche tecniche.

Samsung newsroom

Il Galaxy A57 torna in offerta su Amazon con un’occasione che non devi assolutamente farti scappare. Lo smartphone top di Samsung uscito sul mercato da pochissimi mesi è protagonista di un’ottima offerta grazie allo sconto del 33% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi ben 200 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Condizioni irripetibili e che lo rendono un vero best-buy. La scheda tecnica si basa su un display Super AMOLED da 6,7 pollici ad alta risoluzione con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos che assicura prestazioni sempre top e una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno. Se non vuoi spendere cifre esagerate per un telefono performante, questa è la promo che non devi farti sfuggire.

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Galaxy A57: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta speciale su Amazon per il Galaxy A57. Lo smartphone del colosso sud-coreano è disponibile a un prezzo di 399 euro con uno sconto del 33%. Il risparmio netto è di 200 euro e approfitti anche del minimo storico di quest’ultimo periodo. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate da 79,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

La disponibilità dello smartphone è immediata e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da quando e da dove effettui l’ordine. Come la maggior parte dei prodotti spediti e venduti da Amazon, hai quattordici giorni di tempo per effettuare il reso gratuito.

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Galaxy A57: le caratteristiche tecniche

Un telefono che non teme confronti. Il Galaxy A57 è uno dei migliori telefoni che puoi trovare oggi nella fascia dei medio/top di gamma, una delle più presidiate dai produttori di smartphone.

Telefono che non mostra punti deboli e dotato di una scheda tecnica piuttosto equilibrata. Si basa su un display Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto fluido nell’utilizzo quotidiano. Il processore Exynos 1680 assicura buone prestazioni, grazie anche agli 8 gigabyte di RAM e ai 256 gigabyte di memoria interna.

Nella parte posteriore trova posto un sistema di fotocamera piuttosto equilibrato basato su un sensore principale da 50 megapixel, un obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel e un sensore macro da 5 megapixel. La fotocamera frontale, invece, è da 12 megapixel e assicura selfie di ottima qualità. La qualità degli scatti è molto buona, così come quella dei video, anche quando è buio e c’è poca luce.

La batteria da 5000 mAh è una garanzia e ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi. Samsung ha anche assicurato che lo smartphone riceverà gli aggiornamenti del sistema operativo e di sicurezza per ben sei anni. Questo vuol dire che non sarai costretto a cambiare il telefono dopo un paio di anni perché non supporta più le applicazioni più importanti.

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