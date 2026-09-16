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Da oggi trovi il Samsung Galaxy A57 con uno sconto del 27% e risparmi poco più di 100 euro. Schermo ampio, ottimo processore e una fotocamera da 50 megapixel.

Roman Arbuzov / iStock

Se non vuoi spendere cifre esagerate per un telefono affidabile e con prestazioni da top di gamma, questa è la promo che fa per te. Il merito è dello sconto del 27% disponibile sul Samsung Galaxy A57 e che lo fa diventare un vero best-buy. Il risparmio netto è di poco superiore ai 110 euro e approfitti del minimo storico di quest’ultimo periodo. Il telefono è uscito sul mercato da pochissimo tempo e a questo prezzo diventa uno dei più interessanti sul mercato. Il merito è di una scheda tecnica che si basa su componenti di ultima generazione e su tutta l’assistenza assicurata da Samsung. Infatti, il produttore sud-coreano ha garantito che il telefono riceverà gli aggiornamenti del sistema operativo e di sicurezza per ben sei anni. Un’assistenza che ne fa sicuramente aumentare il valore.

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Samsung Galaxy A57: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo speciale per il Samsung Galaxy A57. Da oggi lo smartphone di Samsung è disponibile su Amazon a un prezzo di 322 euro grazie allo sconto del 27% presente in pagina. Il risparmio netto è di poco superiore ai 110 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di pagamento.

Lo smartphone è già disponibile nei magazzini del venditore e per la spedizione devi aspettare pochissimi giorni. Per il reso gratuito segue le solite regole di Amazon: quattordici giorni da quando ti viene consegnato

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Samsung Galaxy A57: le caratteristiche tecniche

Un ottimo telefono che si posiziona nella fascia tra i medio e i top di gamma. Il Samsung Galaxy A57 è un telefono non solo performante, ma realizzato con ottimi materiali e anche molto affidabile.

La scheda tecnica si basa su un display Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz. Un pannello che assicura colori brillanti e con dimensioni extra-large per utilizzarlo anche per vedere film e serie TV. Le prestazioni sono assicurate dal processore Exynos 2600 progettato direttamente da Samsung e ottimizzato appositamente per questo dispositivo. Supporta tutte le applicazioni e non hai problemi con il multitasking.

Il comparto fotografico è di buona qualità e lo dimostra la tripla fotocamera presente nella parte posteriore. Troviamo un sensore principale da 50 megapixel, un obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel e una fotocamera macro da 5 megapixel. Un sistema versatile che ti permette di scattare ottime foto in qualsiasi situazione. Per i selfie puoi fare affidamento alla fotocamera frontale da 12 megapixel.

La batteria è una garanzia: capacità da 5000 mAh e dura per tutto il giorno senza troppi problemi. Con un utilizzo normale copri anche più di ventiquattro ore.

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