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Samsung, con lo sconto Amazon il Galaxy A57 è da comprare subito

Lo smartphone top di Samsung è in promo con uno sconto del 29% e fai un ottimo affare. Schermo Super AMOLED da 6,7 pollici, ottime prestazioni e fotocamera principale da 50 megapixel.

3 min di lettura

Galaxy A57 Roman Arbuzov / iStock

Trovare uno smartphone top a un prezzo tutto sommato alla portata di molti non è una cosa abituale, soprattutto in un periodo storico in cui i prezzi dei telefoni sono aumentati notevolmente. Ed è quello che accade oggi con il Galaxy A57, smartphone di Samsung uscito sul mercato da un paio di mesi e protagonista di una delle migliori occasioni di oggi. Il merito è dello sconto del 29% che fa scendere il prezzo di poco più di 150 euro e approfitti di un’ottima occasione. Lo smartphone ha tutte le carte in regola per diventare il tuo nuovo telefono, grazie a una scheda tecnica equilibrata e con ottime componenti tecniche. Lo smartphone si basa su uno schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche più fluido nella vita di tutti i giorni, mentre il processore Exynos assicura ottime prestazioni. La fotocamera principale da 50 megapixel è la classica ciliegina sulla torta. Non perdere questa occasione e approfittane subito.

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Galaxy A57: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta da non farsi scappare per il Galaxy A57. Lo smartphone top di Samsung è disponibile in promo con uno sconto del 29% che fa scendere il prezzo a 389 euro. Per il telefono si tratta di un risparmio di poco superiore ai 150 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis, servizio che si attiva in fase di check-out.

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La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi ti arriva a casa nel giro di un paio di giorni. Essendo spedito direttamente da Amazon hai i classici quattordici giorni di tempo per effettuare il reso gratuito.

Galaxy A57: le caratteristiche tecniche

Un telefono affidabile e che difficilmente ti deluderà. Il Galaxy A57 non teme confronti e nella sua fascia di prezzo è uno dei migliori che puoi trovare oggi.

La scheda tecnica si basa su un display Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz che lo rende fluido nell’utilizzo quotidiano. Grazie a dimensioni generose dello schermo lo puoi utilizzare anche per vedere film e serie TV mentre sei in viaggio. Sotto la scocca trova posto il processore Exynos 1680 con a supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. Il multitasking non è certo un problema.

Il comparto fotografico è di ottimo livello. Nella parte posteriore trova posto una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel e un sensore macro da 5 megapixel. Peri selfie puoi fare affidamento alla fotocamera frontale da 12 megapixel.

La batteria da 5000 mAh permette di arrivare a fine giornata senza troppi patemi e dura per tutto il giorno con un utilizzo normale. Chiudiamo con qualche info utile: Samsung ha assicurato che il telefono riceverà gli aggiornamenti del sistema operativo e di sicurezza per ben sei generazioni.

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